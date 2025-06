De Bruyne, stava per saltare tutto. Poi è intervenuto De Laurentiis sui diritti d’immagine (Tavolieri)

È tutto pronto per l’arrivo di Kevin De Bruyne. Su X Sacha Tavolieri racconta che l’affare è ormai affare fatto. Ma che ieri sera si è rischiato l’incidente.

Scrive su X:

Dettagli esclusivi sull’accordo tra Kevin De Bruyne e il Napoli. La trattativa per Kevin si è sbloccata ieri sera, quando Aurelio De Laurentiis ha accettato di superare le questioni relative ai diritti d’immagine. C’è stata una certa tensione tra le parti, c’è stato il timore che potesse sorgere un problema significativo. Poi è intervenuto il presidente del Napoli, e oggi gli avvocati hanno appena finalizzato i dettagli. Tuttavia, è stato l’intervento del presidente ieri sera a rivelarsi decisivo!

🚨🇧🇪 Exclusive details on Kevin De Bruyne deal to Napoli. The negotiations for Kevin were unlocked last night when Aurelio De Laurentiis agreed to overcome the issues related to image rights. There was some tension between the parties during the evening, raising concerns that a… pic.twitter.com/D1ZCRWh9ZU

Il Napoli si avvicina sempre di più a Kevin De Bruyne: il trasferimento può concludersi a breve. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano con un post sul proprio profilo “X”. A seguire quanto scritto dal noto collega.

“Kevin De Bruyne, sul punto di completare il suo trasferimento al Napoli! I contratti sono stati approvati e non resta che aspettare che KDB firmi un accordo biennale con opzione per la stagione successiva. Prossimo passo: visite mediche. Ci siamo, presto in arrivo”.

🚨💣 Kevin De Bruyne, on the verge of completing his move to Napoli!

Contracts have been approved and just waiting for KDB to sign a two year deal with option for further season.

Medical tests to follow as next step… here we go, coming soon. pic.twitter.com/H1QxGHlO0v

