Darwin Nunez, una trattativa lunga e tortuosa (Corsport)

È complicata la strada che Port a Darwin Nunez l’attaccante uruguaiano del Liverpool. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Strada lunga e tortuosa, quella che porta a Darwin Nuñez. Giocatore importante, richieste importanti: il Liverpool valuta il suo attaccante uruguayano poco più di 50 milioni di sterline – 51,15 – cioè l’equivalente di 60 milioni di euro, mentre lui, Darwin, ha un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione senza i benefici del Decreto Crescita. Insomma, una bella montagna da scalare. Un progetto ambizioso, le sfumature del sogno e contorni da incubo: i contatti con il Liverpool per interposta persona, tra gli agenti e l’intermediario Fali Ramadani, sono costanti esattamente come quelli con Nuñez, ma per centrare il colpo servirebbero sforzi collettivi. Dei Reds: per ridurre le pretese su un cartellino pagato al Benfica 75 milioni più 25 di bonus nel 2022. Del centravanti: senza decreto a coté, la ricaduta dello stipendio sarebbe notevole.

Si continua a parlare del possibile approdo di Darwin Nunez al Napoli. Stavolta a pronunciarsi sulla vicenda è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il quale riferisce di una richiesta iniziale di oltre 65 milioni di euro da parte del Liverpool. Una cifra più bassa rispetto a quella data dal Telegraph nelle ultime ore, ma che comunque i dirigenti azzurri starebbero cercando di limare. Contemporaneamente, Manna e compagni sono al lavoro per trovare un’intesa con l’entourage dell’attaccante uruguaiano.

“Continuano le trattative tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez. La richiesta iniziale supera i 65 milioni di euro, ma il Napoli sta cercando di definire la struttura dell’accordo e la fattibilità dell’intero pacchetto. Come riportato la scorsa settimana, Nunez è interessato al trasferimento. Si stanno discutendo le condizioni personali”.

