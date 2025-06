Darwin Nunez ha aperto al Napoli che comunque tiene in caldo Lucca

Il Napoli sta cercando un attaccante da affiancare a Lukaku. Ne scrive Gianluca Di Marzio che riferisce della trattativa con Darwin Nunez l’attaccante uruguaiano del Liverpool.

Scrive Di Marzio:

Dopo le ufficialità di De Bruyne e Marianucci, il Napoli continua a lavorare sul mercato in entrata con l’obiettivo di mettere a segno grandi colpi.

In particolare i campioni d’Italia vogliono provare a migliorare tutti i reparti ma più nello specifico l’attacco, in modo da affiancare un grande nome a Lukaku.

Al momento sono Nunez e Lucca i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Manna: l’uruguaiano del Liverpool – per cui ci sono stati contatti – ha aperto alla destinazione, ma bisogna capire se l’operazione sarà fattibile.

Intanto, però, gli azzurri hanno bloccato Lucca, il quale aveva dato il proprio “sì” qualche giorno fa: serve in questo caso chiudere con l’Udinese.

Copa America, Uruguay-Colombia finisce in rissa: Darwin Nuñez fa a botte coi tifosi colombiani (lo scorso

Questa notte Uruguay e Colombia si sono affrontate per raggiungere un posto nella finale di Copa America. Il match è terminato con una vittoria dei colombiani per 1-0, ma il post-partita è stato tutt’altro che tranquillo. Nei pressi delle tribune dello stadio di Charlotte, dove erano presenti i familiari dei calciatori uruguaiani, si è scatenata una rissa con alcuni tifosi della Colombia. Nelle riprese video si vedono lanciare oggetti, tra cui bottiglie e lattine, verso i calciatori dell’Uruguay, arrivati per soccorrere i loro parenti.

⚠️🇺🇾🇨🇴 Darwin Núñez PELEANDO con los HINCHAS COLOMBIANOS después de la eliminación de la Copa América.pic.twitter.com/iu10mB1wy7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 11, 2024

Uruguay-Colombia, Nuñez coinvolto nella rissa con i tifosi colombiani

Ad essere particolarmente coinvolto nella rissa è stato il centravanti Darwin Nuñez. Secondo quanto riportato da La Nacion:

È stato un match duro in cui ci sono stati molti falli e polemiche tra i giocatori (24 falli segnalati, 7 ammoniti, 1 espulso). Ma la tensione è continuata anche dopo il fischio finale, quando Darwin Nuñez ha iniziato a colpire i tifosi colombiani in tribuna. L’attaccante uruguaiano del Liverpool si è ritrovato nel bel mezzo di una rissa; alcuni suoi compagni di squadra e la sicurezza hanno cercato di allontanarlo per impedire qualche sanzione della Conmebol. Alcuni spettatori si sono lamentati dicendo fosse colpa della polizia, arrivata con qualche secondo di troppo di ritardo (Gimenez, difensore dell’Uruguay, sostiene siano arrivati mezz’ora dopo). Nonostante fosse una rissa tra tifosi della Colombia e giocatori dell’Uruguay, anche qualche tifoso di quest’ultima ha iniziato ad alterarsi.

«Hanno aggredito le nostre famiglie presenti allo stadio in un settore dove c’erano i colombiani. Erano in pericolo, per questo dovevamo salire fino alle tribune per portare via i nostri cari; c’erano anche bambini, anche neonati. Un disastro… non c’era nemmeno un poliziotto! Ogni partita è sempre la stessa cosa, le nostre famiglie rischiano la vita a causa di persone che bevono troppo o che si comportano in maniera infantile» ha dichiarato Gimenez in tv. Dopodiché ha parlato anche il ct Bielsa:«Non ho visto tutto quello che è successo, pensavo che il tutto fosse solo una disputa».

The Athletic aggiunge:

La Federazione uruguaiana (Auf) analizzerà il filmato dell’incidente prima di prendere qualsiasi decisione. «I giocatori hanno reagito istintivamente per difendere e proteggere i bambini che erano in quel settore di stadio, le donne e i familiari che sono state aggrediti» ha dichiarato il presidente Ignacio Alonso.