Cooper Flagg, 18 anni, alla prima stagione in Nba guadagnerà quanto lo stipendio medio dei colleghi

Come da pronostico. Cooper Flagg, il diciottenne di Newport, Maine, è stato selezionato dai Dallas Mavericks come prima scelta assoluta nel Draft NBA 2025. Questo traguardo non solo corona un percorso straordinario che lo ha visto brillare al liceo e vincere il premio Naismith National Player of the Year con Duke, ma gli aprirà anche le porte a guadagni eccezionali, paragonabili a quelli di leggende come LeBron James e Victor Wembanyama

Ne parla Forbes citando dati di Spotrac: Come prima scelta al draft, Flagg si assicurerà un contratto garantito che probabilmente supererà i 60 milioni di dollari nei suoi primi quattro anni in Nba. Nello specifico, si prevede che guadagnerà quasi 14 milioni di dollari nella sua stagione da rookie. Questa cifra è leggermente inferiore allo stipendio medio attuale dei giocatori Nba (14,5 milioni di dollari per la stagione 2025-26), ma la flessibilità della scala salariale per i rookie consente alle squadre di superare il valore fino al 20%.

Questa struttura retributiva per i rookie, introdotta nel 1995, ha subito notevoli aumenti nel corso degli anni, parallelamente alla crescita del salary cap della lega, che è direttamente collegato ai ricavi. A marzo, l’Nba avrebbe comunicato alle squadre che prevedeva un aumento del salary cap del 10%, portandolo a 154,6 milioni di dollari per la stagione 2025-26, dai 140,6 milioni di dollari della scorsa stagione.

Le prime due stagioni dei contratti dei rookie al primo giro sono garantite, mentre le squadre hanno opzioni per il terzo e il quarto anno. Anche gli stipendi aumentano gradualmente durante la durata del contratto. Ad esempio, Dylan Harper e VJ Edgecombe, scelti rispettivamente come numeri 2 e 3, potrebbero ricevere 56,1 milioni di dollari e 50 milioni di dollari sui loro contratti quadriennali. Anche la 30esima scelta al primo giro dovrebbe guadagnare 14 milioni di dollari nello stesso periodo, di cui 2,7 milioni nella prima stagione.

Il contratto da rookie di Flagg è solo l’inizio. Il suo potenziale di guadagno fuori dal campo è già significativo, grazie a partnership con giganti come New Balance, Fanatics e Gatorade. Con i diritti mediatici dell’Nba in forte ascesa (un pacchetto da 76 miliardi di dollari in 11 anni), i guadagni sul campo sono destinati a salire alle stelle. Basti pensare che Stephen Curry dovrebbe essere il primo giocatore a superare i 60 milioni di dollari di stipendio annuo nel 2026-27, e Jayson Tatum supererà i 70 milioni di dollari nel 2029-30.

LeBron James, con oltre 580 milioni di dollari di guadagni in carriera, è un esempio lampante di questo potenziale, raggiungendo per la prima volta i 50 milioni di dollari in una stagione al suo 23° anno. Flagg, invece, potrebbe avere diritto a un’estensione “supermax” di cinque anni da 359 milioni di dollari a partire dal 2029, seguita da un altro accordo quinquennale da 509 milioni di dollari che si concluderebbe all’età di 32 anni.

Per fare qualche paragone con il calcio come pubblicato da Sky Sport secondo classifica Forbes

Cristiano Ronaldo si conferma il calciatore più pagato al mondo. Con gli incassi di CR7 che si aggirano attorno ai 285 milioni di dollari, un record nel calcio (220 milioni di Ingaggio, 65 di extra). Quasi doppiato Messi, secondo con 135 milioni (60+75). La classifica è calcolata sugli Ingaggi che ricevono dai loro club per la stagione 2024-25 (stipendio base, bonus e, in alcuni casi, accordi sui diritti d’immagine). Guadagni “extra-campo” derivanti da sponsorizzazioni, apparizioni in pubblico e gadget creati con il loro “marchio”, nonché quelli delle attività gestite dai giocatori stessi. Nel 2024 Kevin De Bruyne era decimo in questa graduatoria guadagnava al City 39 milioni (35+4). Al Napoli ne guadagna tra i 5 e i 6.

Come ha dichiarato Naveen Lokesh di New Balance: “Cooper è destinato, se fa quello che deve fare, a guadagnare probabilmente più di 1 miliardo di dollari in campo”. Questa affermazione sottolinea l’enorme potenziale finanziario che attende Flagg nel panorama Nba.