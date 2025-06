Cooper Flagg stanotte sarà la prima scelta Nba, figlio di un’America dove McDonald’s è solidarietà

Montreal e Québec sono a un tiro di schioppo dal Maine. Tree Pine State, lo stato dei Pini dove oltre l’80% della sua estensione è ricoperto dagli alberi. Parliamo di un’area di 100mila metri quadri, 80mila ricoperti da pini per una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, la metà della città metropolitana di Napoli che ha una estensione 1,1779 km. quadri. Tra i pini del Maine nasce Cooper Flagg da Duke (1,93 m, 99 kg). Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno va in scena il Draft 2025 dove le squadre sceglieranno i migliori talenti provenienti dal college e dal resto del mondo. La pick n. 1 è dei Dallas Mavericks che sicuramente chiameranno Cooper considerato un fenomeno generazionale che non ha ancora compiuto vent’anni.

La scelta più ovvia.

Flagg è descritto così dal New York Post:

non ha un punto di forza preciso, perché fa tutto così bene. Difende, rimbalza, stoppa, segna, crea azioni di gioco e tira. L’ala diciottenne era il miglior giocatore di basket universitario da matricola, quando, per età, avrebbe dovuto essere ancora al liceo. Dallas avrebbe potuto fare questa scelta il 12 maggio, il giorno in cui ha miracolosamente vinto la lotteria, nonostante fosse arrivata la sera con una probabilità dell’1,8%. Già in tenera età, Cooper ha mostrato un talento immenso. Le notti passate con il padre a tirare a canestro nel garage. Ha ricevuto la sua prima offerta di borsa di studio per il college in ottava elementare. I suoi genitori, grandi tifosi dei Boston Celtics, gli facevano guardare dvd delle partite dei Celtics del 1986 con Larry Bird per affinare il suo QI cestistico.

Ma Cooper Flagg non è solo pane e basket. Aol ne parla così: Cooper è un predestinato dove McDonald’s non significa hamburger e patatine, ma ricerca e sostegno alle famiglie dei bambini ricoverati per gravi patologie mediche. La mamma di Cooper, Kelly, cestista al college come il figlio e come il marito, ha dato alla luce prematuramente i gemelli Hunter e Ryder.

La storia è narrata dal New York Post: purtroppo, Ryder è morto dopo soli due giorni, e Hunter è nato a sole 24 settimane, con un peso di appena 450 grammi trascorrendo oltre 100 giorni in terapia intensiva neonatale prima di tornare a casa. La casa dei Flagg a Newport, nel Maine, distava circa 90 minuti dall’ospedale, quindi la Ronald McDonald House di Portland è diventata la loro casa, per 109 giorni.

“Non ho mai lasciato Portland”, ha detto Kelly. “Dopo la nascita di Hunter, ho detto: ‘Non me ne vado senza di lui’, e quindi avere una casa e poter stare vicino… Ci sono stati momenti drammatici durante il suo viaggio, e ricevevo una chiamata a qualsiasi ora del giorno e della notte che mi diceva di andare lì in ospedale. Essere a tre minuti di distanza invece di un’ora e mezza è stato fondamentale.”

Per quanto sconvolgente fosse stata quell’esperienza, Kelly e Ralph non volevano che Hunter rimanesse figlio unico. Così si sottoposero a trattamenti di fecondazione in vitro, con l’intenzione di avere un fratellino o una sorellina. I medici consigliarono loro di impiantare due embrioni, semplicemente per aumentare le probabilità di successo. Due anni e diversi cicli di fecondazione in vitro dopo, il 21 dicembre 2006 Kelly ha dato alla luce Cooper e Ace anche loro nati prematuramente. A causa delle esperienze con le nascite premature dei figli, la famiglia Flagg è diventata un’attiva sostenitrice della Ronald McDonald House, un’organizzazione finanziata da McDonald’s che fornisce alloggio alle famiglie in attesa di operazione. La famiglia ha soggiornato presso l’ente benefico per 109 giorni mentre Hunter era in ospedale. Hanno un sito web, “In Flagg We Trust”, dove vendono magliette e raccolgono fondi per l’organizzazione. Nel 2024 13.000 dollari sono stati donati all’ente benefico dalla vendita di gadget e magliette.

Hunter, Cooper e Ace sono diventati fratelli competitivi e amanti dello sport. Giocare a basket sul canestro del vialetto di casa divenne un evento. «Giocavano queste toste partite uno contro uno», ha detto Kelly. “Volevano che fossimo noi ad arbitrare, il che è una situazione senza via d’uscita per i genitori. Quindi abbiamo semplicemente detto: “No, chiamate voi il vostro fallo”, il che significava che nessuno avrebbe fischiato il fallo. E così hanno iniziato a picchiarsi a vicenda. E noi lo sapevamo. Abbiamo aspettato circa 30 minuti, e qualcuno è entrato con un labbro o il naso sanguinante”. Tutti e tre i fratelli giocavano a basket nella scuola superiore frequentata dai genitori, la Nokomis Regional High School di Newport. Nel marzo 2022, la famiglia ha offerto un altro ricordo a Portland, questo molto più felice. Con Ace e Cooper al primo anno e Hunter al quarto anno, la Nokomis vinse il campionato di basket di Classe B del Maine alla Cross Insurance Arena. È l’unico campionato statale di basket nella storia della scuola.