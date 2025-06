Conte: «Nella prima partita con la Juventus persero per colpa mia, e Trapattoni: “Tanto qui starai diversi anni”»

Al Federico Buffa Talks su Sky: «Feci un passaggio sbagliato all'indietro per Tacconi. La Gazzetta in prima pagina scrisse "Nel principato sbaglia il Conte". Per me fu coma totale».

Domani, 20 giugno, andrà in onda su Sky Sport il secondo episodio di 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐚 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐬 – 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞, in cui il tecnico del Napoli si racconta. Conte ha raccontato un episodio legato all’ex allenatore Trapattoni.

Conte: «Nella prima partita con la Juventus persero per colpa mia, Trapattoni mi disse: “Tanto qui starai diversi anni”»

Conte rivela un aneddoto:

«La prima partita che mi ha fatto giocare contro il Monaco, noi non facevamo le coppe e facevamo quindi durante la settimana le partite internazionali. Eravamo 0-0 e mi capita una palla nella nostra metà-campo, faccio un passaggio dietro a Tacconi ma non vedo che lui era abbastanza basso; il calciatore del Monaco intercetta il pallone, salta Tacconi e perdiamo 1-0. Io distrutto moralmente perché era la prima partita e volevo spaccare il mondo; il giorno dopo la Gazzetta in prima pagina “Nel principato sbaglia il Conte”. Io venivo da una realtà totalmente diversa, trovarmi in prima pagina in maniera negativa, il coma totale proprio. Vivevo ancora in albergo e camminavo sotto i portici ma senza meta. A un certo punto, vedo una macchina che si ferma. Scende una persona: è il mister. Mi fa: “Antonio, ma non è che stai ancora pensando alla partita di ieri?”. Mi dà uno scappellotto e mi dice “Ma figurati, tu qua starai tantissimi anni! Pensa alla prossima!”».