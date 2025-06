Chiesa conteso tra Napoli e Atletico Madrid, il Cholo lo vorrebbe come quarto attaccante (As)

Simeone ha bisogno di un attaccante in più se Angel Correa dovesse partire. Ma lo stipendio dell'ex Juventus è alto per pensare a un acquisto definitivo.

Federico Chiesa non è solo nel mirino del Napoli, ma anche dell’Atletico Madrid. Gli spagnoli di As sono sicuri: l’italiano 27enne lascerà il Liverpool, dove ha avuto poco minutaggio.

Chiesa conteso tra Napoli e Atletico Madrid

Tra le squadre interessate c’è proprio quella guidata dal Cholo Simeone. Il quotidiano continua:

L’Atletico conosce la situazione del giocatore, che vuole avere un ruolo di primo piano per partecipare ai Mondiali 2026. Il Napoli lo desidera. Il Liverpool punta a un prestito, ma potrebbe anche cederlo definitivamente. Il ruolo di Chiesa nella squadra di Slot è stato secondario: 14 partite in totale disputate. Ne ha giocate sei in Premier League, tre in Champions League, due in Fa Cup e tre in Carabao Cup. Ha giocato complessivamente 466 minuti, facendo due gol e due assist. Un ruolo secondario per un giocatore della sua qualità. Anche gli infortuni hanno ostacolato le sue prestazioni. L’Atletico Madrid lo ha inserito nel suo taccuino per la prossima stagione; il club è consapevole della sua situazione, Chiesa vuole maggiore minutaggio. Il giocatore ha un contratto con il Liverpool fino al 2028 e il suo valore di mercato è pari a 14 milioni.

Il Napoli vorrebbe riportarlo in Italia, ma il suo stipendio è alto (circa 7 milioni all’anno), il che rende difficile che qualche club possa acquistarlo definitivamente. Se Angel Correa dovesse lasciare l’Atletico, il Cholo Simeone avrebbe bisogno di un altro attaccante. Chiesa eccelleva quando militava nella Fiorentina e nella Juventus; è stato il miglior giocatore italiano quando l’Italia ha vinto gli Europei nel 2021. Può fare sia l’esterno, sia la seconda punta. E’ veloce, intelligente e sa fare gol. Simeone ha Sorloth e Julián Alvarez come coppia di attaccanti per la prossima stagione (con Griezmann come terzo) e Chiesa potrebbe subentrare al posto di Correa.