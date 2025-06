Scrive il Corsport: «L’imperativo è tenere l’asticella alta. Ma la realtà è che Calhanoglu non è incedibile per l’Inter, anzi. A determinate condizioni, insomma, il turco può lasciare i colori nerazzurri . E, volendo, questa sembra davvero l’estate giusta perché possa accedere. Si tratta, però, di uno scenario che deve ancora prendere corpo. Vale a dire che esiste un club interessato e pure gradito al giocatore, ovvero il Galatasaray. Ma una trattativa ancora non è partita, visto che la società turca non si è fatta avanti con una proposta. Tuttavia, il fatto che Stipcic, l’agente di Calha, sia volato a Istanbul lascia intendere che è allo studio la strategia giusta per affondare il colpo. In casa nerazzurra, comunque, hanno tutte le intenzioni di farsi trovare pronti».

Il Corriere dello Sport si sofferma sui tanti infortuni: «Si è dovuto fermare più volte per una serie di guai muscolari. L’ultimo, rimediato proprio nella finale di Champions con il Psg, lo terrà fuori almeno per la sfida di questa notte con il Monterrey. (…) Calha è stato inferiore rispetto alla stagione precedente: non ha avuto tempo e modo per arrivare al top della condizione. Di qui, considerando i 31 anni già compiuti, il timore di poter andare incontro ad un’altra annata simile».



Il suo contratto scadrà nel 2026.





La verità è che per poter monetizzare la cessione di Calhanoglu è questa la finestra migliore. Attendere un’altra stagione vorrebbe dire che, per una sua eventuale uscita, andrebbe “regalato” o quasi».

Il prezzo giusto.

«Il prezzo è fissato a 40 milioni. Trattabili? Sì, ma fino ad un certo punto. (…) Si attenderanno le mosse del Galatasaray. Che, peraltro, è abituato a soddisfare richieste anche elevate di ingaggio (per Calha sarebbero a disposizione 10 milioni all’anno), molto meno a pagare cifre corpose per i cartellini. E, in questo prospettiva, c’è pure la variabile Osimhen di cui tenere conto. Per sperare di tenerlo a Istanbul occorre accontentare De Laurentiis. Ma a quel punto ci sarebbero anche le risorse per accontentare pure Marotta?».