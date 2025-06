Balotelli verso il Murcia: dal Genoa alla terza divisione spagnola (Mirror)

Il club spagnolo punta su di lui per tornare in Serie B. Al Genoa ha giocato appena sei partite: voluto da Gilardino, è stato emarginato da Vieira

Dopo la breve esperienza con il Genoa, Balotelli torna a far parlare di sé. Secondo il Mirror, l’attaccante potrebbe giocare in una squadra spagnola: «L’ex attaccante del Manchester City e del Liverpool Mario Balotelli potrebbe giocare nella terza divisione spagnola la prossima stagione. Balotelli ha avuto una carriera itinerante fin dai suoi primi successi e potrebbe essere sul punto di scendere di due divisioni per trovare la sua tredicesima squadra».

La trattativa in corso con il Murcia:

«Il 34enne è arrivato al Genoa a ottobre con un contratto fino al termine della stagione ed è pronto a trasferirsi dopo sole sei presenze con la squadra italiana. Il suo contratto scade il 30 giugno e, secondo quanto riportato in Spagna, il suo agente sarebbe in trattativa con il Real Murcia. Gli agenti dell’attaccante hanno incontrato di recente il presidente del Murcia Felipe Moreno a Madrid».

La situazione del Real Murcia:

«Il Murcia giocherà in terza divisione la prossima stagione dopo aver perso ai play-off. Cercherà di ottenere nuovamente la promozione in seconda divisione nel 2025/26. Il club ha disputato 18 stagioni nella Liga e detiene il record per il maggior numero di titoli di seconda serie, otto. Tuttavia, non gioca la Liga dal 2008 ed è scivolato in quarta serie nel 2022 a causa di difficoltà finanziarie. I dirigenti del Murcia credono che Balotelli possa fare la differenza dopo la sconfitta contro il Gimnastic de Tarragona nella semifinale dei play-off. Erano arrivati secondi in campionato».

La carriera itinerante di balotelli:

«Balotelli, che compirà 35 anni ad agosto, ha girato tutta Europa, dall’Italia alla Turchia, passando per Inghilterra, Francia e Svizzera, ma non ha mai giocato in Spagna. Il Murcia sarebbe il suo 13° club dopo Lumezzane, Inter, Manchester City , Milan, Liverpool , Nizza, Marsiglia, Brescia, Monza, Sion, Adana Demirspor e Genoa. Non ha impressionato al Genoa, dove ha disputato tutte e sei le sue partite di Serie A tra novembre e dicembre. Due cartellini gialli sono stati il ​​suo contributo principale, ma la maggior parte delle partite che ha saltato è stata causata da una frattura alla mano».

Le tensioni tra Balotelli e Vieira:

«Balotelli fu ingaggiato da Alberto Gilardino che però fu esonerato poche settimane dopo. Il suo sostituto, Patrick Vieira, era meno entusiasta di Balotelli, i due hanno giocato insieme all’Inter e anche al Nizza per un certo periodo. Balotelli sui social ha pubblicato un messaggio non proprio criptico. Pubblicando una sua foto nello spogliatoio del Genoa, ha scritto: “Qualcuno da queste parti meriterebbe di vedere non un Mario maturo, ma il Mario sedicenne ribelle, forse capirebbe cosa significa davvero mancare di rispetto a una persona così”».