Balotelli non accetta di stare in panchina, la storia col Genoa è già ai titoli di coda

Da Sky Sport. Il club vuole capire se Mario (34 anni) accetterà il ruolo di riserva. Tra lui e Vieira non c’è mai stato feeling

Mario Balotelli è tornato in Italia a ottobre. Al Genoa sia Gilardino Vieira gli hanno preferito Andrea Pinamonti (6 gol in campionato con zero rigori ndr): il primo gli ha concesso qualche minuto finale in qualche partita, il secondo neanche quelli. Sei minuti con il Napoli in cui ha colpito il palo su cross radente. Tra lui e Vieira non è mai corso buon sangue. E adesso la ri-avventura di Balotelli in Serie A potrebbe essere un ritorno-lampo.

Balotelli può già lasciare il Genoa a gennaio, non accetta il suo ruolo (Sky)

Di seguito quanto si legge su Sky Sport a riguardo:

“L’avventura di Mario Balotelli al Genoa potrebbe già essere al capolinea. Arrivato in rossoblù a fine ottobre, Super Mario finora ha trovato poco spazio, giocando soltanto 56 minuti in 6 partite. Un ruolo da comprimario per un giocatore che ancora sente di poter essere protagonista. Per questo motivo nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Balotelli, il suo entourage e la società: il club vuole capire se l’attaccante accetterà ancora un ruolo da riserva, pronto a dare il suo contributo, ma non sempre da titolare. In caso contrario Balotelli potrebbe lasciare il Genoa già a gennaio.

Intanto l’attaccante non è a disposizione di Patrick Vieira per il match contro l’Empoli (che si sta giocando, è 0-0 nei primi 45′ ndr) a causa di uno stato influenzale. Il primo forfait stagionale di Balotelli che era stato elogiato sia da Gilardino (che l’aveva voluto in rossoblù) che da Vieira per il suo impegno. Finora ha giocato 6 partite, l’ultima con il Napoli in cui ha colpito un palo nei 7 minuti in campo”.

