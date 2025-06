Adani: «Chi pensa che De Bruyne al Napoli renderà meno di quanto fatto in carriera, si sbaglia di grosso»

Kevin De Bruyne al Napoli. Il colpo da sogno è diventato realtà nella giornata di giovedì 12 giugno. A una settimana di distanza, si comincia a parlare di come Antonio Conte impiegherà il fenomeno belga nel centrocampo azzurro. Lele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha affrontato il tema durante un suo intervento al podcast ‘Viva el Futbol’.

Le parole di Adani su De Bruyne

«Nel momento in cui il Napoli affida De Bruyne a Conte, lì parte un nuovo meccanismo, costruire una squadra intorno a lui, anche se questo non significa giocare per lui», esordisce Adani. «Lui è il miglior passatore del decennio, senza dubbio, ha spostato sempre in ogni momento e se uno pensa che de Bruyne a Napoli possa fare un 10% in meno di quanto fatto in carriera, allora si sbaglia di grosso. Con Conte non accadrà: lui arriva con i gradi, ma dovrà confermarli ogni giorno e poi Conte si occuperà di cosa dovranno fare gli altri per capire De Bruyne e di De Bruyne che dovrà fare un passo verso le connessioni con gli altri», sottolinea.

«Conte sa che deve migliorare la squadra nella qualità di gioco quando le ambizioni salgono. Abbiamo parlato di squadra arcigna, concentrata, che ha ottenuto il 200% da tutti, dura a morire, ma l’asticella ora sale e gli obiettivi e gli impegni aumentano e devi aumentare la qualità di gioco. De Bruyne migliorerà la concezione di tutta la squadra. Conte lo sa, non resta per confermare la stessa squadra, chiederà di più a tutti», conclude l’ex difensore.

