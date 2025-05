Zola: «Non sono così convinto che Conte vada via da Napoli. Io proverei a tenerlo a ogni costo»

Al CorSport: «Il Napoli ha una pressione maggiore in questa fase. Ma conoscendo il carattere e la personalità delle squadre di Antonio non dovrebbe essere un problema»

Gianfranco Zola intervistato dal Corriere dello Sport parla della lotta scudetto tra Napoli e Inter e poi si lascia ad alcune considerazioni sul futuro di Conte.

Zola: «Il Napoli di Conte ha una pressione maggiore in questa fase»

La pressione scudetto è più su Conte o Inzaghi?

«Il Napoli ha una pressione maggiore in questa fase, sanno di non poter più sbagliare. L’Inter invece è lì, non ha nulla da perdere. Ma conoscendo il carattere e la personalità delle squadre di Antonio non dovrebbe essere un problema».

Lei ha collezionato 105 partite con il Napoli e 102 con il Parma. Conosce tutti e tutto: il Tardini sposta gli equilibri?

«Sicuramente è un campo pericoloso. Uno stadio piccolo ma molto caldo: me lo ricordo così. Sarà pieno, e molto, il Napoli dovrà guadagnarsi tutto quello che vuole avere. Non mi aspetto regali dal Parma, sarà una partita durissima».

Uomo scudetto Napoli?

«McTominay è il giocatore che ha fatto la differenza. I miei amici di Manchester non riescono a credere che l’abbiano venduto così e a quelle cifre. Mi spiace ma è una delle decisioni più infelici. Con il Parma, però, potrebbe fare la differenza Lukaku. Per tipologia e atteggiamento è l’ago della bilancia di gioco e squadra».

Presente e futuro: cosa farà Conte?

«Non sono così convinto che vada via, soprattutto se le cose andassero bene. Io proverei a tenerlo a ogni costo: Antonio vince e crea valore. Mi piace tanto. Per il bene che voglio al Napoli, mi auguro che trovino un accordo».

L’eventuale arrivo di De Bruyne al Napoli ne aggiungerebbe altro.

«Un giocatore fantastico. Il più forte degli ultimi dieci anni in Premier. Sono innamorato di lui, nonostante la sua età: Conte gli darebbe nuova giovinezza e vitalità dal punto di vista fisico. Accrescerebbe l’entusiasmo già alto di Napoli».