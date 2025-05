Ziliani: per il rigore all’Inter col Napoli il braccio destro di Rocchi disse che il Var non poteva intervenire

Paolo Ziliani interviene su X sul rigore prima assegnato alla Roma e poi revocato con l’intervento del Var. Episodio su cui Claudio Ranieri ha perso le staffe perché il tocco c’era e in questi casi il Var non può intervenire (qui le parole dell’allenatore della Roma). Il giornalista Ziliani su X ripesca la spiegazione di Damato (braccio destro del designatore Rocchi) dopo Inter-Napoli quando all’Inter fu assegnato un rigirino-ino-ino-ino. In quella occasione Damato a Dazn disse che quando c’è il tocco, il Var non può intervenire. E allora, come mai a Bergamo è intervenuto?

Ecco cosa scrive Ziliani:

A proposito del rigore per il contatto avvenuto in area (Pasalic su Konè) in Atalanta-Roma 2-1, rigore che l’arbitro Sozza aveva accordato e che poi ha cancellato perché richiamato al Var da Abisso e Meraviglia: un rigore che avrebbe permesso alla Roma di vincere o pareggiare sul campo dell’Atalanta e darle la Champions (che invece andrà, guarda un po’ i casi della vita, alla Juventus). Si è trattato di un furto a mano armata con scasso del regolamento. E per averne la certezza basta ascoltare cosa disse Antono Damato, responsabile del settore tecnico arbitrale e braccio destro di Rocchi, a proposito di un caso del tutto simile: il contatto del difensore sull’attaccante c’è – dice Damato, che commenta un contatto tra Anguissa e Dumfries -, l’arbitro lo ha valutato e non essendoci stata simulazione (non essendoci il chiaro ed evidente errore) il protocollo impedisce al Var di intervenire. Che il contatto sia leggero e che il rigore concesso sia un “rigorino” non sposta i termini della questione: il contatto c’è, il Var non può intervenire e la decisione presa dall’arbitro va accettata. Quindi ammesso che ancora ci fosse bisogno di stabilirlo, è ufficiale: la Roma a Bergamo è stata derubata, avrà un danno sportivo ed economico enorme (ricordate il Napoli finito 5° per il rigore di Calvarese in Juventus-Inter 3-2?) e come al solito a giovarsi dello scempio al regolamento sarà la Juventus. Come diceva Maurizio Mosca: buon campionato (col verme) a tutti.

A proposito del rigore per il contatto avvenuto in area (Pasalic su Konè) in Atalanta-Roma 2-1, rigore che l’arbitro Sozza aveva accordato e che poi ha cancellato perchè richiamato al VAR da Abisso e Meraviglia: un rigore che avrebbe permesso alla Roma di vincere o pareggiare sul… https://t.co/N9p10Y75Kf — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 15, 2025