Zielinski: «Abbiamo perso qualche punto e non dipende da noi. I conti si fanno alla fine»

L’ex centrocampista del Napoli, prima di scendere in campo con l’Inter: «Dobbiamo vincerle tutte»

Piotr Zielinski, tecnico centrocampista del Napoli che ha vinto lo scudetto con Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima di scendere in campo con l’Inter nella sfida di questa sera contro l’Hellas Verona

«Sicuramente questa gara ci deve preparare ancora al meglio per la partita di Champions, ma dobbiamo vincere e poi pensare al Barcellona. Non sappiamo come sarà, ma stasera pensiamo all’Hellas Verona»

Quanto è importante tenere il più aperta possibile la corsa scudetto??

«Noi dobbiamo fare il massimo, purtroppo abbiamo perso qualche punto e non dipende da noi. Però restano da vincere quattro partite e i conti si faranno alla fine. Noi dobbiamo vincerle tutte»

A livello personale come stai?

«Sto migliorando. A Barcellona si vedeva già, ero un po’ più reattivo. La mia condizione crescerà partita dopo partita, ho sofferto un po’ ma sono contento di essere tornato»

