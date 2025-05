Xabi Alonso saluta il Leverkusen: «Credo sia il momento giusto per andarmene»

In conferenza: «Sono stati tre anni indimenticabili. La connessione con i giocatori è stata la chiave del nostro successo. Futuro? Ne parlerò a fine stagione».

Xabi Alonso ha salutato il Bayer Leverkusen in conferenza stampa. Si unirà al Real Madrid dalla prossima stagione, anche se il tecnico spagnolo ha preferito non confermarlo.

Xabi Alonso: «Credo sia il momento giusto per andarmene dal Leverkusen»

Le parole di Xabi Alonso:

«Posso dire che il club e io abbiamo concordato che queste due partite saranno le mie ultime da allenatore qui. Ho sempre avuto una buona comunicazione con il club. Vivo un momento di emozioni contrastanti, ma credo sia la cosa giusta da fare. Non è il momento ora di parlare del mio prossimo futuro. Dobbiamo goderci le ultime partite, ho parlato con i giocatori e con lo staff, con tutti quelli che sono stati qui in questi tre anni indimenticabili. Ora è il momento di vivere emozioni con i tifosi nello stadio che mi ha reso quello che sono ora. Sono profondamente grato. Penso che possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto. Tutti mi hanno dato molto. Hanno creduto in me e mi hanno seguito. Ora dobbiamo goderci fino all’ultima partita. Non solo io, ma anche giocatori come Tah [andrà via a zero a fine stagione, ndr]. Voglio avere un bell’arrivederci con loro. Siamo stati insieme per tre anni, c’è sempre stata stima e rispetto. La connessione con i giocatori è stata la chiave durante questi anni, e non scomparirà da un giorno all’altro».

Il Real Madrid chiuderà il 25 maggio una delle tappe più gloriose della sua storia. Quindici titoli con cui Ancelotti ha superato il leggendario Miguel Muñoz. Il 25 maggio saluterà i blancos, che inizieranno una nuova avventura con Xabi Alonso. L’accordo è stato chiuso dopo la sconfitta in Champions League contro l’Arsenal, momento in cui l’allenatore e i leader del club hanno parlato e hanno visto che la cosa migliore per tutti era separarsi. Ancelotti sapeva di avere la nazionale brasiliana in attesa di una sua risposta, accelerando da quel momento i contatti avviati, che porteranno nei prossimi giorni alla firma di un accordo fino al Mondiale 2026.

