Tudor: «il futuro? Si deciderà prima del Mondiale per club, altrimenti non sarebbe giusto»

Tudor a Sky Sport dice chiaro e tondo che lui non ci vuole andare al Mondiale per club se non verrà riconfermato. E poiché non sarà riconfermato (alla Juve ci va Conte), bisogna trovare l’allenatore per il Mondiale.

«Due tre anni fa qui a Venezia col Verona eravamo sotto 3-0 all’intervallo, abbiamo vinto 4-3. Partita pazzesca. . anche oggi tante emozioni, adrenalina, meritatamente ci siamo conquistati quello per cui siamo venuti qua».

Lei ha detto di aver trovato la squadra in un buco nero, tre scontri diretti in trasferta. Pensa di meritare di rimanere la conferma per il prossimo anno?

«Molto presto si saprà, prima del Mondiale per club, serve un po’ di pazienza. Io sono sempre felice, sempre contento, si è conquistato qualcosa, bisogna accettare che la vita dell’allenatore è sempre in bilico, il risultato ti condanna e ti dice che sei bravo o non bravo. Non è facile concentrarsi su percorso, crescita, e in questo trovare il piacere di fare questo lavoro. Se non si vinceva non cambiava niente per me. Poi è chiaro si è già felici se si vince».

Cosa serve alla Juventus?

Tudor: «Serve innanzitutto che siamo tutti al completo, con Bremer, Koopmeiners, Cabal, è una squadra secondo me seria che potrebbe competere con tutti. Con due tre pezzi la Juve può mirare a quello che la Juve deve fare sempre: competere per vincere. Serve esperienza. Siamo un po’ verde, giovani, ma c’è un’ottima base».

La società si è confrontata con te?

Tudor: «Ci vedremo presto, si deciderà presto. Non volevo neanche parlare di questo, si risolve tutto prima del Mondiale per club. Si va là con la decisione. Una scelta andrà fatta prima del Mondiale, altrimenti non sarebbe giusto annunciare un allenatore e andare al Mondiale con un altro».