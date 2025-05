Tudor: «Bella partita, ora abbiamo l’ultimo step»

A Dazn: «Se resto riparto da Vlahovic? Questa non domanda non la commentiamo, c'è la partita, ci sono 90 minuti, siamo tutti sul pezzo su quella roba là, che è la cosa più importante»

Con la vittoria di oggi contro l’Udinese, la Juve al momento è in Champions, missione compiuta per Tudor che ha parlato ai microfoni di Dazn

Le parole di Tudor

Champions sempre più vicina. Il saluto migliore per questo stadio?

“Bella partita, bella vittoria. l’abbiamo preparata nel miglior modo possibile, con un’Udinese contro la quale è sempre difficile giocare. Faccio i complimenti ai ragazzi. Niente, manca l’ultimo pezzo, l’ultimo step, la partita a Venezia. Bisogna recuperare bene e fare questi ultimi 90 minuti”.

Avete fatto la partita, avete creato tanto. Come si gestisce questa ultima settimana?

“Come questa. E’ da un po’ che ci sono le finali, tutte contano, tutte sono importanti, l’abbiamo preparata concentrandoci sulle cose che dobbiamo fare. Tutte le riunioni… ormai il giocatore sa l’importanza, non si deve battere tanto sulle motivazioni, ma sulle robe di gioco, sui calci piazzati, sulle preventive, su quelle robe lì, per scaricare anche un po’ questa pressione che comunque la squadra sente. Mi sono piaciuti in tanti oggi, hanno fatto una gara seria, di attenzione, di cose che lavoriamo, penso non ci sia uno che non mi è piaciuto. Veramente una bella gara vista anche l’importanza. All’Udinese ho visto fare delle partitone quest’anno, una squadra veramente seria e ben alenata”.

Vlahovic sa segnare i gol così. Lei lo ha sempre difeso. Perchè viene definito incompiuto secondo lei?

“Ma no, è un giocatore forte, poi sai come sono gli attaccanti, quando non segnano 2-3 giornate, tutti gli mettono domande intorno, questo fa parte del calcio. Lui oggi è entrato bene, con il cuore, per dare un contributo e ha fatto vedere ci che pasta è fatto. I giocatori tutti vogliono giocare, soprattutto gli attaccanti, oggi è entrato bene, si è sacrificato e ha fatto un gran bel gol per chiudere la partita”.

Se resta alla Juve vorrebbe ripartire da Vlahovic?

“Questa non domanda non la commentiamo, c’è la partita, ci sono 90 minuti, siamo tutti sul pezzo su quella roba là, che è la cosa più importante”