Traorè: «Napoli è Napoli, non si può spiegare. Anche se è stata una stagione difficile, sono contento di averla vissuta»

A Cronache di spogliatoio: «Quest'anno mi sono rimesso in discussione. Ho sempre avuto le potenzialità di andare in doppia cifra. Mi sento un vero numero 10»

Il centrocampista dell’Auxerre Hamed Traorè, che in Italia ha vestito le maglie di Empoli, Sassuolo e Napoli, si è raccontato a Cronache di Spogliatoio. Questo un passaggio sulla propria avventura con i partenopei:

«Ho vissuto due anni difficili. Ho scelto l’Auxerre per tornare veramente in me. Dopo la mia prima stagione al Sassuolo mi aspettavo un grande trasferimento, ma un infortunio ha fermato tutto. A fine stagione mi ero fatto male al metatarso, poi durante la preparazione estiva me lo sono rotto completamente: operazione e sei mesi di stop. Al mio ritorno è arrivata l’opportunità di andare al Bournemouth. Ho avuto altri problemi fisici, quel periodo è stato complicato.

A gennaio del 2024 ho dovuto saltare la Coppa D’Africa a causa della malaria, poi sono tornato in Italia con il Napoli. Napoli è Napoli, non si può spiegare. Anche se era una stagione difficile e non è andata come volevamo, sono contento di averla vissuta.

Quest’anno mi sono rimesso in discussione. Ci sono tanti pregiudizi sul campionato francese, ma mi sto trovando bene, è un calcio aperto, si gioca. Qui ho trovato un grande allenatore, ma soprattutto un grande uomo Pellissier, è esigente, ma giusto. Sa tenere il gruppo. Mi ha dato un ruolo da leader, dialoghiamo tanto e in campo lascia libertà ai giocatori di esprimersi. Ho sempre avuto le potenzialità di andare in doppia cifra. Mi sento un vero numero 10».

Hamed Junior Traorè, centrocampista ivoriano di 24 anni, ha lasciato l’Italia la scorsa estate, dopo l’ultima di sei mesi al Napoli. Prima ancora si era messo in mostra con Sassuolo ed Empoli, da giovanissimo.

Il classe 2000, in prestito in Ligue 1 sta esplodendo ed è già a sei gol in campionato con l’Auxerre, dove rimarrà in prestito dal Bournemouth fino alla chiusura della stagione. Su dieci partite giocate con la squadra neopromossa, Traorè è andato a segno sei volte. Il talento africano sembra stia sbocciando definitivamente dopo alcune stagioni un po’ all’oscuro.

Si tratta di uno dei momenti più positivi in carriera per Traorè, che anche nell’ultima partita è stato decisivo. Contro l’Angers, la sua squadra ha vinto per 1-0 al 93′. Sua la rete nel pieno recupero. L’Auxerre si sta rivelando la sorpresa di questa stagione di Ligue 1, neopromossa ma a pari punti con il Lione, in quinta posizione.

Traorè non è nuovo al senso del gol, ma sta riuscendo ora a dare di più rispetto a quanto fatto prima. È tornato stabilmente a segnare anche con la Nazionale ivoriana. Intanto il Bournemouth osserva con interesse. Il suo cartellino è detenuto ancora dagli inglesi, dove tornerà a fine stagione. Il prossimo passo potrebbe essere la Premier League, per ora l’ivoriano continua a godersi il momento magico in Francia.