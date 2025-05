Napoli, preparativi per l’eventuale festa scudetto: chiusura delle strade del centro e pullman scoperto (Repubblica)

Evidentemente le istituzioni non sanno che è ancora tutto in gioco. In settimana De Laurentiis incontrerà il sindaco. Per il bus scoperto serve l’ok del club

Mancano tre partite alla fine del campionato. Il Napoli avrà quindi a disposizione tre match point per giocarsi la vittoria del quarto scudetto, sfruttando i tre punti di vantaggio sull’Inter seconda. Aurelio De Laurentiis oggi tornerà dalle Maldive e questa settimana avrà dei colloqui con il sindaco Gaetano Manfredi, sia per quanto riguarda la ristrutturazione dello stadio Maradona, sia per l’ipotetica “festa scudetto” in città. Evidentemente le istituzioni non sanno che mancano ancora tre partite e che tutto può ancora succedere.

Napoli, i preparativi per l’eventuale festa scudetto

Marco Azzi sull’edizione napoletana di Repubblica scrive:

A Palazzo San Giacomo si lavora sotto traccia ai preparativi dell’eventuale festa scudetto: chiusura come due anni fa delle strade del centro e via libera del pullman scoperto, si auspica con la disponibilità del Napoli.

Il bilancio della festa scudetto a Napoli è di 33 feriti, con 7 persone finite in ospedale, di cui 4 gravi, in codice rosso: due con dolori toracici, un infartuato e uno con trauma cranico. I codici gialli sono stati 9, di cui 2 con trasporto in ospedale, mentre 14 sono i codici verdi (con 1 trasporto in ospedale) e 6 bianchi. I dati sono quelli forniti dall’Asl Napoli 1 Centro e riportati da FanPage.

Inoltre, un uomo è morto a seguito di un malore, forse un infarto, mentre si trovava in piazza del Plebiscito. Soccorso tempestivamente dall’ambulanza del 118, purtroppo l’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale.

