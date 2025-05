Ticketone, Bardelli: «Potrebbe essere vietata la trasferta ai tifosi del Cagliari destinando il settore ai tifosi napoletani»

A Stile TV: «La vendita dei biglietti di Napoli-Cagliari partirà questo pomeriggio, alle 15:00. Non posso dire con certezza quanti biglietti sono in vendita»

C’è grande, grandissima attesa per la sfida del Napoli contro il Cagliari in programma venerdì sera al Maradona, una sfida che potrebbe significare scudetto. Proprio per questo c’è la corse dei tifosi per accaparrare un posto allo stadio per la partita. A tale proposito nel corso della trasmissione di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile della sezione sport di Ticketone. Ecco quanto diffuso tramite comunicato stampa:

«Napoli-Cagliari sarà sold-out. Lo spareggio poi è legato ad un solo risultato e quindi al pareggio dell’Inter e alla sconfitta del Napoli e credo sia improbabile che accada una cosa del genere.

La vendita dei biglietti di Napoli-Cagliari partirà questo pomeriggio, alle 15:00. Si è deciso per giocarla venerdì e il pareggio eventuale poi non si potrebbe giocare prima di lunedì. I biglietti di Napoli-Cagliari si venderanno sul web e nei punti vendita e so che ci sono già persone in fila»

Settore ospiti? «In questo momento il settore ospiti del Maradona è dei tifosi del Cagliari, non ho notizie di una apertura per i tifosi del Napoli, ma vista anche la classifica del Cagliari e la salvezza acquisita potrebbero anche vietare la trasferta e a quel punto aprire il settore ospiti ai napoletani. Ma, al momento non è così.

Non posso dire con certezza quanti biglietti sono in vendita per la gara col Cagliari perché ci sono delle logiche della società su come gestire i biglietti disponibili che vanno totalmente al pubblico, ma in queste partite una parte è destinata anche a sponsor, autorità. La capienza però è di 55mila, ci sono più della metà abbonati e la restante parte sarà divisa tra tifosi, sponsor e autorità»