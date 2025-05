Su De Bruyne c’è mezzo mondo: dalla Mls all’Arabia Saudita. L’Inter Miami non può permettersi l’ingaggio (Times)

Il belga crede ancora di poter giocare ai massimi livelli e al Napoli ha la certezza di essere in Champions la prossima stagione

“Il Napoli è l’ultimo club a dichiarare il proprio interesse per il capitano del Manchester City, Kevin De Bruyne“, scrive il Time. Ma ci sono anche altri club interessati al belga. “A quanto pare, il Napoli ha contattato i rappresentanti di De Bruyne per comunicare loro la propria intenzione di ingaggiare il 33enne belga, il cui contratto scade il 30 giugno“.

De Bruyne vuole ancora giocare ad alti livelli

Ci sono diversi altri club interessati. “De Bruyne crede ancora di poter giocare ai massimi livelli e al Napoli ha la certezza di essere in Champions League la prossima stagione“.

Attenzione alla concorrenza dell’Inter Miami. Il club americano “aveva utilizzato una regola della Mls nota come “priorità di acquisizione” per concedersi la prelazione nel caso in cui De Bruyne avesse deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, ma la squadra di David Beckham ha rinunciato a tale diritto dopo aver accettato di non poter permettersi l’ingaggio del giocatore“.

Così si sono interessati anche i “Chicago Fire, anche se dovranno convincerlo a trasferirsi nella loro franchigia, che occupa l’undicesimo posto nella Eastern Conference a 15 squadre“.

Ovviamente arrivano offerte anche dall’Arabia Saudita. “La Saudi Pro League può offrirgli un aumento di stipendio sul suo contratto da 400.000 sterline a settimana con il City“.

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli di Conte insieme a Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno. Tante le voci intorno agli azzurri e al club, tra mercato, impegni societari e l’obiettivo dei sette punti in tre partite per la certezza scudetto. Intanto servono i tre punti contro il Genoa, vittima preferita di Lukaku.

Le parole di Francesco Modugno:

«Trend del Napoli che certifica un percorso importante. Negli ultimi 15 anni il Napoli ha sempre giocato le coppe, c’è un potenziale economico di livello. Negli ultimi due esercizi, più 63 milioni e più 80 milioni. Poi è evidente che ci sono nuove priorità: centro sportivo, stadio, l’incontro con Manfredi, poi quello con Conte. De Bruyne rientra in questa ricchezza. La voglia di porsi in un range, non dico nuovo, ma significativo e questo campionato ribadisce questa crescita. Il Napoli ha in mano un sogno ma bisogna far sì che si compia. La caviglia di Lobotka così così. È pronto Gilmour. Lukaku non segna da tre partite ma il Genoa è la sua vittima preferita. Prima dei sogni come De Bruyne c’è la realtà, ci sono tre partite».

Sono sette i gol di Lukaku contro il Genoa in sette partita (fonte Trasnfermarkt).

ilnapolista © riproduzione riservata