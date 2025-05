È in corso l’incontro in cui Conte confermerà a De Laurentiis la volontà di rimanere a Napoli (Di Marzio)

Di Marzio racconta che stasera è in corso da oltre un’ora l’incontro in cui Antonio Conte confermerà la volontà di rimanere a Napoli. All’incontro partecipano anche l’ad Chiavelli e il ds Manna.

«Che io sappia, Conte resta a Napoli. Ci sono stati segnali nel pomeriggio alla società da parte di Antonio Conte che ha comunicato la sua decisione di restare. Allegri con grande correttezza aveva traccheggiato, poi ha capito che Conte era destinato a rimanere e quindi ha avuto l’ok per firmare col Milan che nel frattempo aveva anche aumentato l’offerta per Allegri».

De Laurentiis ha prospettato a Conte una campagna acquisti da 180 milioni (Repubblica)

Antonio Conte sembra sempre più orientato a restare a Napoli, con De Laurentiis che sta facendo di tutto per convincerlo. E inoltre, ci sarebbe il ritorno di Max Allegri sulla panchina del Milan.

Repubblica scrive:

Il ritorno al Milan di Max Allegri. Da giorni il club rossonero ha fatto la sua scelta sul successore di Conceiçao ed è riuscito a ottenere il sì del tecnico livornese. Dopo l’incontro di martedì, continui i contatti diretti tra il nuovo direttore sportivo Igli Tare e Allegri per arrivare alla fumata bianca. Il Milan ha offerto un triennale a 5 milioni di euro netti a stagione: già oggi potrebbe arrivare la firma,. De Laurentiis aveva raggiunto un l’accordo verbale con il tecnico (due anni a 6 milioni di euro a stagione), ma a questo punto il presidente del Napoli spera che Antonio Conte si sia convinto a continuare l’avventura alla guida della squadra campione d’Italia.

Aurelio De Laurentiis aspetta una risposta da Antonio Conte: arriverà venerdì. Cresce l’ottimismo in casa Napoli per il sì. Nell’ultimo confronto tra le parti, il presidente ha prospettato al tecnico una campagna acquisti faraonica con circa 150-180 milioni di euro di investimenti tra parametri zero (De Bruyne e David) e calciatori forti e funzionali al suo gioco. Conte è rimasto molto colpito dal progetto: a questo punto l’idea di continuare a Napoli con un piano vincente lo intriga e non poco. La Juventus però non molla e spera fino all’ultimo che Conte possa farsi guidare nella scelta dalla passione per la squadra del cuore e accetti di costruire un progetto vincente con i bianconeri. Fino a qualche giorno fa una separazione tra il Napoli e Conte sembrava scontata, ma De Laurentiis ha saputo toccare le corde giuste e adesso la situazione sembra essersi ribaltata.