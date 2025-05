Stadio Maradona, incontro “cordiale e collaborativo” tra De Laurentiis e Manfredi. Le parti si “aggiorneranno” a breve

Il comunicato del Napoli sull’incontro: “Si sono incontrati per analizzare lo studio tecnico sulla possibile riapertura del terzo anello dello Stadio Maradona”

Oggi l’incontro tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, per parlare della ristrutturazione dello stadio Maradona. Di seguito il comunicato del club:

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si sono incontrati oggi a Napoli per analizzare lo studio tecnico di un gruppo di studiosi coordinati dall’assessore Edoardo Cosenza sulla possibile riapertura del terzo anello dello Stadio Maradona mediante adeguate lavorazioni, nell’ottica di una complessiva riqualificazione dell’intero impianto. Al termine dell’incontro, molto cordiale e collaborativo, le parti hanno concordato di eseguire ulteriori approfondimenti e di aggiornarsi a breve“.

Stadio Maradona: per investire, De Laurentiis vuole skybox, aree commerciali, niente pista d’atletica

Repubblica Napoli, con Pasquale Tina, scrive del prossimo incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Si parlerà dello stadio, della ristrutturazione del Maradona, e anche dell’eventuale festa scudetto.

I due, scrive Repubblica (con Pasquale Tina), potrebbero incontrarsi domani o sabato nell’immediata vigilia del match col Genoa.

Dello stadio scrive:

Le premesse per partire col restyling, dunque, ci sono tutte, ma sarà fondamentale valutare le intenzioni del presidente De Laurentiis di investire sulla struttura di Fuorigrotta in base ai suoi desiderata su uno stadio nuovo. Il numero uno azzurro – che nei mesi scorsi aveva valutato l’ipotesi di costruire un impianto in provincia – è tornato a prendere in considerazione con molta attenzione la possibilità di rimanere al Maradona senza rinunciare ad alcuni capisaldi: la realizzazione di skybox, la presenza di aree commerciali e naturalmente la rimozione della pista d’atletica per avvicinare gli spalti al campo.

Manfredi gli illustrerà nel dettaglio il masterplan – che De Laurentiis ha già ricevuto – per capire come procedere. Entro un paio di settimane, il Comune vuole definire la partita del Maradona. Il dialogo col Napoli ovviamente è fondamentale, ma da Palazzo San Giacomo non escludono un piano B (cercando i fondi altrove), qualora non si trovasse l’intesa col presidente del Napoli.

Il terzo attore di questa partita è naturalmente il Governo: la ristrutturazione degli stadi italiani è diventata una necessità e il Ministro dello Sport Abodi ha ribadito pure nei giorni scorsi l’imminente nomina di un commissario ad hoc per snellire la macchina amministrativa, da sempre una delle preoccupazioni di De Laurentiis. Risolverle sarebbe un grande passo in avanti.

ilnapolista © riproduzione riservata