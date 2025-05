Spinazzola, l’agente (Davide Lippi): «Allegri uomo perfetto per questo Napoli, troverà solide basi»

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del suo assistito e anche del possibile futuro della panchina azzurra. A seguire un breve estratto di quanto detto.

Spinazzola, le parole dell’agente

«Spinazzola ha fatto una grande stagione, è un campione dentro e fuori dal campo. Un uomo con la U maiuscola. Lo hanno voluto Conte e Manna, lui appena ha saputo di questa opportunità era contento e non se l’è fatta scappare. Quando arrivammo all’albergo per la firma mi disse che non aveva mai visto uno spettacolo del genere, si è subito innamorato della città. Non avevo dubbi che avrebbe fatto una grande stagione».

«Conte lo ha rivitalizzato, ha una capacità di lettura come pochi. Ora ci sono altre dinamiche ma quando sei a questi livelli può succedere di tutto. L’allenatore credo che possa cambiare già, sono ore decisive. Credo che massimo per domani si deciderà ma in ogni caso la società ha un grande potere d’acquisto e i tifosi possono stare sereni. L’allenatore che arriverà troverà solide basi e un ottimo lavoro già svolto».

«Allegri sarebbe l’uomo perfetto per questo Napoli. Volevo fare i complimenti ai tifosi, non ho mai visto uno spettacolo del genere. Napoli si è dimostrata una città fantastica, qui tutto è bellissimo».