A Rai 2: «Per me va bene anche giocare esterno d'attacco. Ovunque ci sia bisogno. Ho sempre dato il massimo per questa maglia»

Il terzino del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai 2 parlando della stagione degli azzurri, direttamente dal pullman che è sfilato sul lungomare per festeggiare il quarto tricolore. Un estratto delle sue parole.

Le dichiarazioni di Spinazzola

«Sono felice, abbiamo realizzato il nostro sogno dopo tanto duro lavoro. Ho dato una mano a questa cavalcata, cercando di dare sempre il massimo e sfruttando ogni occasione. Giocare esterno d’attacco mi piace, ma non ho fatto nulla. Sto davvero vivendo un’emozione incredibile», chiude il terzino praticamente afono a fine festa. L’ex Juve era tra i più scatenati a urlare e cantare sul pullman e il fatto che si sia presentato all’intervista senza più voce ne è la prova.

A dimostrazione di quanto Spinazzola abbia sempre creduto nello scudetto, ecco alcune sue dichiarazioni dello scorso 11 maggio, nel pre-partita della gara col Genoa poi terminata 2-2. Una gara che poteva vanificare il sogno tricolore, cosa che poi non è avvenuta. In quell’occasione, il terzino dichiarava che lui e i suoi compagni non avevano visto per intero la gara dell’Inter (vincente a Torino) per restare concentrati su loro stessi.

«In verità siamo stati bravi in settimana a pensare solo a noi stessi. Il mister ci spinge a fare questo, abbiamo visto il primo tempo dell’Inter ma con una grandissima tranquillità, sappiamo che dobbiamo vincere noi. Sappiamo che dobbiamo vincere queste partite. Vivere questa cavalcata per me è emozionante, sono molto felice ma voglio che lo portiamo a termine».