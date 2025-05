Solet avrebbe dato preferenza al Napoli, che vorrebbe anticipare gli altri club (Gazzetta)

Gli azzurri avranno circa 200 milioni per fare mercato. Ballottaggio a centrocampo tra Ferguson e Frattesi. Per il posto di Kvara, Paixao o Lang.

Per la prossima stagione il Napoli dovrà creare una squadra completa per concorrere in quattro competizioni (Serie A, Champions, Coppa Italia, Supercoppa). Nel mirino c’è sicuramente la difesa, con il colpo più oneroso che potrebbe essere Solet dell’Udinese; a centrocampo si valutano diversi profili, tra cui Ferguson del Bologna e Frattesi dell’Inter; e poi ci sarà da sostituire il posto lasciato a gennaio da Kvaratskhelia in attacco.

Il prossimo mercato del Napoli

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport scrive:

La Champions League consente di rimodellare il bilancio alleggerito dai 150 milioni spesi nel 2024, nel quale si aggiungono ai 75 milioni di Kvara e quelli che porterà Osimhen. De Laurentiis aspetta il ds Manna per pianificare, lascerà che Conte resti immerso nella enorme vigilia che condurrà al Genoa ripromettendosi di parlarsi delle rispettive visioni la prossima settimana. Intanto, per giocare d’anticipo, varrà la pena portarsi avanti con Solet dell’Udinese, che ha concesso una specie di corsia preferenziale. Con Montoro del Velez, opzionato sulla parola. Ma anche mediare sui centrocampisti e valutare chi tra Ferguson e Frattesi sia più adatto al Napoli; e chi tra Paixao e Lang vada adagiato sulla fascia sinistra.

Oumar Solet e l’attaccante della nazionale italiana Lorenzo Lucca sono diventati obiettivi concreti, prioritari, del Napoli. Solet è diventato il muro della difesa dell’Udinese. La sua struttura fisica imponente abbinata a una ottima tecnica lo rende un difensore completo al quale manca un ultimo step: rimanere concentrato per tutti i 90 minuti cercando di limitare i rischi. Oumar si fida molto dei propri mezzi e a volte eccede. Il Napoli ha intensificato i contatti e vuole guadagnare la pole sull’Inter, l’Udinese spara alto sulla valutazione: non meno di 30 milioni di euro.

ilnapolista © riproduzione riservata