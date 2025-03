Napoli, l’Udinese chiede almeno 30 milioni per Solet. Interesse anche per Lucca ed Ekkelenkamp

Calciomercato .com: . per il difensore gli azzurri vorrebbero battere la concorrenza dell’Inter. Manna ha preso informazioni anche sul trequartista olandese, che ha stregato Conte.

Il Napoli vuole pescare dall’Udinese in vista della prossima stagione. Tre giocatori nel mirino: Solet, Lucca ed Ekkelenkamp. Ma ci sarà da battere la forte concorrenza di altri club.

Il Napoli pesca dall’Udinese: possibile triplo colpo per la prossima stagione

Scrive Daniele Longo su Calciomercato.com:

Oumar Solet e l’attaccante della nazionale italiana Lorenzo Lucca sono diventati obiettivi concreti, prioritari, del Napoli. Solet è diventato il muro della difesa dell’Udinese. La sua struttura fisica imponente abbinata a una ottima tecnica lo rende un difensore completo al quale manca un ultimo step: rimanere concentrato per tutti i 90 minuti cercando di limitare i rischi. Oumar si fida molto dei propri mezzi e a volte eccede. Il Napoli ha intensificato i contatti e vuole guadagnare la pole sull’Inter, l’Udinese spara alto sulla valutazione: non meno di 30 milioni di euro. Nel corso dei dialoghi tra i due club, Giovanni Manna ha preso informazioni su un altro dei protagonisti di questa stagione bianconera: si tratta del centrocampista offensivo olandese Jurgen Ekkelenkamp. Il classe 2000 ha stregato Antonio Conte nella sfida del Maradona con un gran gol segnato è una prestazione molto importante. Al momento per il club azzurro si tratta solo di una possibile idea per giugno.

La passione del Napoli per Oumar Solet esiste da tempo, sin dall’estate del post scudetto. Il centralone oggi all’Udinese era uno dei pilastri del Salisburgo, con è stato protagonista del ciclo da tre scudetti consecutivi. Lo scouting del Napoli cercava un nuovo leader e Solet stava per cominciare la sua stagione in scadenza di contratto. Il Salisburgo sparò alto: 25 milioni. E la dirigenza azzurra dirottò poi su altri obiettivi, fino a chiudere per Natan. Errore di valutazione, ovviamente. Manna, insomma, sta lavorando forte per Solet ma non solo. Al Napoli piace molto anche Beukema, che viene da due annate super a Bologna e per cui ci vorrebbe un investimento pesante.

