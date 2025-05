Sky: Napoli a Lecce con il 4-4-2, Olivera al posto di Buongiorno e Rafa Marin in panchina

Nella rifinitura Conte ha provato Olivera al centro della difesa a quattro. Davanti ci saranno Raspadori e Lukaku.

Sky Sport con Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno, ribadisce la ferma intenzione di Antonio Conte di schierare il Napoli che avrebbe voluto mettere in campo contro il Torino. Ovvero quel 4-4-2 con Olivera difensore centrale, Spinazzola terzino e davanti Lukaku e Raspadori. Conte contro il Torino è stato costretto a cambiare i piani per via della febbre dell’ultimo momento di Raspadori. A Lecce invece ci sarà e quindi anche il varo del 4-4-2.

Napoli a Lecce con il 4-4-2 e Olivera centrale di difesa

Le parole di Ugolini:

«In questo momento il Napoli ha nelle mani il proprio destino. Non si deve sbagliare più nulla. Una grande occasione a Lecce e nei prossimi passi. A Lecce i minuti fortemente indicativi per le sorti di questo scudetto. Il Napoli ha recuperato 24 punti rispetto al passato campionato. Tante le difficoltà superate grazie al lavoro di Conte che dovrà fare a meno di Juan Jesus e di Buongiorno che si è fatto male, una ricaduta. Sara a disposizione per l’ultima di campionato ma qui sperano sia solo una giornata di festa. 4-4-2, rifinitura in corso con Olivera al posto di Buongiorno al fianco di Rrahmani».

Secondo le probabili formazioni stilate da Sportmediaset, il Napoli dovrebbe schierarsi a Lecce con il consueto 4-3-3 nonostante gli infortunati: Spinazzola esterno alto, Olivera nel solito ruolo di terzino e al centro della linea difensiva Rrahmani e Rafa Marin. Napoli-Lecce in programma domani alle ore 18 a Via del Mare. Giampaolo invece può contare sul ritorno di Krstovic dalla squalifica e dovrebbe tornare titolare.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

