Conte a Lecce dà fiducia a Rafa Marin, il Napoli con il 4-3-3 e senza Raspadori (Sportmediaset)

In questo caso Spinazzola ancora nel ruolo di Neres con Olivera terzino e Raspadori in panchina. Giampaolo ritrova Krstovic

Secondo le probabili formazioni stilate da Sportmediaset, il Napoli dovrebbe schierarsi a Lecce con il consueto 4-3-3 nonostante gli infortunati: Spinazzola esterno alto, Olivera nel solito ruolo di terzino e al centro della linea difensiva Rrahmani e Rafa Marin. Napoli-Lecce in programma domani alle ore 18 a Via del Mare. Giampaolo invece può contare sul ritorno di Krstovic dalla squalifica e dovrebbe tornare titolare.

Le probabili di Lecce-Napoli: Rafa Marin titolare

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. All. Conte

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

A Sky Sport preparano l’avvicinamento del Napoli alla partita di Lecce. Conte potrà finalmente schierare la difesa pensata già contro il Torino: Olivera centrale di difesa, con Raspadori e Lukaku uniche punte nel 4-4-2. Esterni McTominay e Politano. A parlare della probabile formazione del Napoli, Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno.

Le parole di Ugolini:

«Allenamento in corso. Si sentono le voci dei giocatori in campo. Allenamento importante, a maggior ragione in una settimana che porta ad una partita che dovrebbe essere al pietra angolare di questa stagione. Confermare la vittoria accorciare la strada verso lo scudetto. Senza Neres, Buongiorno e Juan Jesus, difesa da inventare. Ci sarà probabilmente la difesa che Conte voleva schierare contro il Torino. Raspadori ci sarà nel 4-4-2 pensato da Conte, con Olivera nel ruolo che occupa in nazionale con Bielsa. McTominay e Politano larghi. Contro il Lecce Lukaku segnò quasi sei anni fa il suo primo gol italiano».

