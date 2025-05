Sky, a breve Conte confermerà i titolari ai suoi calciatori, ma Raspadori resta favorito su Neres

Mancano poco meno di 4 ore al fischio d’inizio di Napoli-Cagliari e l’ansia sale. In diretta da fuori al Maradona, circondato da tifosi azzurri, Francesco Modugno a Sky Sport

«È bello il viaggio come può essere bella la destinazione. Sono già in migliaia e cantano. Tra poco in albergo Conte dovrebbe conferire le pettorine. Anche Di Lorenzo ha avuto qualche ansia in questa settimana, lui che potrebbe essere capitano di due scudetti. Meret Di Lorenzo. Rrha,ani, Olivera, Spinazzola, Politano, Anguissa, GIlmpour, McTOminay, Raspadori, Lukaku».

Gioca Raspadori, Conte cerca lo scudetto col 4-2-3-1 plastico (Corsport)

E Raspadori fu. Se l’è meritata sul campo la riconferma, anche se a Parma non ha combinato granché. Ma nelle altre partite sì. Ha segnato a Lecce, e poi quel 2-1 al Genoa che sembrò il gol decisivo prima della zuccata di Vasquez. Raspadori è stato il jolly pescato da Conte in una rosa che fatica maledettamente a fare gol. Questa sera, contro il Cagliari, come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si affida al 4-2-3-1 plastico.

«Raspadori favorito su Neres. L’unica novità è il ritiro pre-partita» (Sky Sport)

Le ultime notizie del Napoli le fornisce Massimo Ugolini in collegamento con Sky Sport.

Non dovrebbero esserci novità. Raspadori è favorito, dovrebbe giocare lui e Neres partire dalla panchina. Scelta conservativa di Conte, il Napoli si schiererà col modulo dell’ultimo periodo, il 4-4-2, con Olivera centrale che sostituirà i vari infortunati in difesa (ossia Buongiorno e Juan Jesus), Gilmour in luogo di Lobotka».