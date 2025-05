Scudetto, l’eventuale spareggio Napoli-Inter si giocherebbe domenica 25 maggio a Roma (La Stampa)

Si sta discutendo nella Lega Serie A in merito all’ultima giornata di campionato, che potrebbe (o meno) decretare la vittoria dello scudetto a Napoli o Inter. Lunedì, in base ai risultati del prossimo turno, ci sarà la decisione definitiva.

L’eventuale spareggio scudetto Napoli-Inter si potrebbe giocare

La Stampa scrive:

Brogliata l’intricata matassa del penultimo turno, con 9 partite in contemporanea domenica alle 20,45 (test importante per la stabilità e la tenuta dello streaming dei broadcaster), la Lega Serie A ha stilato i vari piani di calendarizzazione dell’ultima giornata e individuato data e luogo per l’eventuale spareggio scudetto. Solo il tricolore del Napoli a Parma eviterebbe gli anticipi di Napoli- Cagliari e Como-Inter a giovedì 22. Cambi di programma che potrebbero riguardare, causa obbligo di contemporaneità anche nelle volate per Europa e salvezza, Venezia-Juventus, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Milan-Monza, Lazio-Lecce, Bologna-Genoa, Empoli-Verona e Atalanta-Parma. In caso di appendice per lo scudetto in partita secca, la Lega ha individuato le soluzioni in domenica 25 all’Olimpico di Roma.

Scrive il Corriere dello Sport:

Il Napoli che insegue lo scudetto dopo aver imparato a soffrire e a resistere, a perdere pezzi senza mai andare realmente in frantumi, è nato il 31 agosto 2024: nella notte della prima rimonta contro il Parma al Maradona, dallo svantaggio al 2-1 in quattro minuti, Lukaku al 92’ e Anguissa al 96’, con un difensore tra i pali (Delprato) dopo l’espulsione del portiere Suzuki. Domenica, duecentosessanta giorni dopo, la squadra di Conte dovrà esibire la migliore versione di se stessa: ancora di notte, però al Tardini. A casa di Chivu, un altro pezzo di storia dell’Inter così come lo è stato Vieira. Il 2-2 di Vasquez ha agitato pensieri e anime, questo è certo, e il Napoli non può far altro che vincere sia a Parma, sia con il Cagliari per festeggiare uno scudetto complicato prima e oggi ancor di più.