Col Parma è cominciata la rincorsa scudetto del Napoli (Corsport)

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, ricorda che la corsa scudetto del Napoli è cominciata alla terza giornata con la rimonta nel finale sul Parma allora allenato da Pecchia.

Scrive il Corriere dello Sport:

Il Napoli che insegue lo scudetto dopo aver imparato a soffrire e a resistere, a perdere pezzi senza mai andare realmente in frantumi, è nato il 31 agosto 2024: nella notte della prima rimonta contro il Parma al Maradona, dallo svantaggio al 2-1 in quattro minuti, Lukaku al 92’ e Anguissa al 96’, con un difensore tra i pali (Delprato) dopo l’espulsione del portiere Suzuki. Domenica, duecentosessanta giorni dopo, la squadra di Conte dovrà esibire la migliore versione di se stessa: ancora di notte, però al Tardini. A casa di Chivu, un altro pezzo di storia dell’Inter così come lo è stato Vieira.

Il 2-2 di Vasquez ha agitato pensieri e anime, questo è certo, e il Napoli non può far altro che vincere sia a Parma, sia con il Cagliari per festeggiare uno scudetto complicato prima e oggi ancor di più.

Raspadori: «Dobbiamo vincere contro il Parma che scenderà in campo con il coltello tra i denti»

Raspadori è intervenuto ai microfoni di Radio CRC