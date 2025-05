Schürrle è stato campione del mondo, ora si è dato al “dolore” agonistico

André Schürrle ora fa triathlon. E’ stato campione del mondo con la Germania nel 2014. Ora si è dato – per sua stessa ammissione – al “dolore” agonistico. “Ora mi alleno circa dieci volte a settimana, tra palestra, ciclismo, nuoto e corsa – dice in una lunga intervista alla Faz – Vivo con la mia famiglia a Berlino e abbiamo anche una casa in campagna nel Meclemburgo. Ci sono bellissimi percorsi per bici da corsa. Ho fatto lì alcuni tour da 100 chilometri e ho imparato ad amare stare seduto sulla mia bici per ore e girovagare. Quando il tempo è bello, sto all’aperto”.

“In sostanza, si tratta di scoprire come reagisco nei momenti bui. Quando le cose si fanno difficili, quando fa male, quando soffro davvero. Il mio scopo è evocare e anticipare momenti simili. Negli ultimi anni ho vissuto questa esperienza più e più volte: quando ti trovi in ​​situazioni come questa, quando le cose si fanno davvero difficili, puoi imparare moltissimo per la tua vita. Questi momenti non sono importanti solo in termini sportivi; sono i momenti in cui sei più onesto con te stesso, e più intensamente con te stesso. Quando hai padroneggiato questi momenti, vai avanti”.

“In questi momenti sei libero dal tuo ego. E l’ego – così lo intendo io – consiste in tutto il volere, lo sforzo, il costante “essere da qualche altra parte”. Pensi sempre a qualcosa dieci passi più avanti e non vivi mai il momento. Ma in questi momenti di intensa sofferenza, sei completamente in pace con te stesso. Questa è una specie di felicità. Sei libero da tutto ciò che accade all’esterno: dai problemi, dalle aspettative, dai pensieri. Quando sei completamente esausto, quando hai davvero esaurito le energie, emani qualcosa di diverso. Diventi più calmo e lucido. E ciò che provo ripetutamente è che il tempo successivo a tali esperienze è spesso incredibilmente positivo. Nella vita succedono cose davvero belle. Perché è come se camminassi per il mondo con un’energia diversa. È una sensazione davvero molto bella sapere che puoi andare avanti nei momenti difficili e che puoi applicare questa capacità a tutto ciò che accade nella vita, nella vita di tutti i giorni”.

Dice che è terapeutico: “Da dove cominciare se si vuole riprendere il controllo della propria vita? Supponiamo che tu sia bloccato, magari in una fase depressiva o che tu abbia altri problemi da cui non riesci a trovare una via d’uscita. È estremamente difficile risolvere tali problemi solo mentalmente. La cosa più semplice che puoi fare è mettere in movimento il tuo corpo e sfidarlo. Questo sforzo fisico schiarisce la mente e rende la vita più facile. Credo fermamente che quando svuotiamo il corpo, quando ci sforziamo fisicamente, anche la mente diventa calma. Poi c’è di nuovo spazio: per nuovi pensieri, per energia, per chiarezza”.

“Ripensandoci, anche nel calcio ci sono stati momenti simili. Ad esempio durante la preparazione, durante le sessioni estenuanti. Ma questo era inconscio. Sei bloccato in una macchina e fai quello che ti viene chiesto. Non è autodeterminato, ma parte del sistema”.

“Sono stato il campione del mondo che ha servito il cross per il gol decisivo. E questo ha reso tutto più chiaro: ora devo diventare anche campione europeo. E vincitori della Champions League. E segnare 20, meglio ancora 30 gol a stagione. Allora rischi di annegare in questo mare di aspettative. È esattamente quello che è successo a me. Per uno, due, tre anni ho semplicemente fluttuato nella vita senza sapere esattamente cosa mi stesse succedendo. Sei oggetto di critiche. I fan non ti apprezzano più. Sei esausto. Si cambia club: una volta, ancora e ancora. E alla fine ti siedi da qualche parte e cerchi di non disperare per questa critica, per questa mancanza di amore che ti colpisce. In questo settore bisogna sempre avere un ruolo per sopravvivere. Chiunque dimostri debolezza mette a repentaglio la propria carriera e il proprio futuro”.