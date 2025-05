Salah: «Leggere mi ha aperto gli occhi su molte cose, mi ha reso un uomo e un calciatore migliore»

A France Football: «Diventando più ricchi in termini di conoscenza, acquisiamo fiducia. Alla Roma il mio agente mi disse: “Se vai in un altro club, potrai vincere il Pallone d’Oro”»

L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah, intervistato da France Football, ha raccontato la sua stagione trionfale con i Reds.

Salah: «Quando ero alla Roma il mio agente mi disse: “Se vai in un altro club, potrai vincere il Pallone d’Oro”»

All’inizio della stagione, hai detto che uno dei tuoi obiettivi principali era vincere la Premier. Perché?

«È la prima volta nella mia carriera che metto il campionato al di sopra della Champions League. Abbiamo sofferto il fatto di non poter festeggiare con i nostri tifosi nel 2020, a causa della pandemia. Stavamo vivendo una stagione eccezionale in Premier League ma il lockdown ci aveva privato di una festa che la città aspettava da tre decenni. Abbiamo dovuto darci un’altra opportunità per offrire loro questa gioia, questa volta con la possibilità di stare insieme e festeggiare. E poi, era anche una sfida personale perché era il mio ultimo anno di contratto al club e quindi, forse, la mia ultima stagione qui. Alla fine vincere il campionato è stata tanto una sfida quanto una grande pressione perché abbiamo dovuto trovare quella mentalità vincente che il club aveva perso un po’. Sapevo prima di venire (nel 2017) quanto fosse speciale per il Liverpool, ho visto una passione unica intorno al club. Alla fine, ho mantenuto la mia promessa che avrei vinto. Mi piace anche dire che do tutto per il calcio, non solo il duro lavoro, ma soprattutto lavorare in modo intelligente. È importante dare un significato a ciò che fai».

Quando eri più giovane e giocavi ai videogiochi, sceglievi il Liverpool. Perché?

«Mi aveva impressionato il “miracolo di Istanbul” del 2005. E poi questo è un club che ha spesso avuto giocatori locali come idoli: Gerrard, Fowler, Owen, Carragher… Oggi, il pubblico canta per te quando non sei di Liverpool, o anche inglese o europeo.»

Questo ti rende ancora un po ‘ più orgoglioso?

«Diciamo solo che mostra quello che abbiamo raggiunto. E’ una grande sensazione percepire questo amore dai tifosi che premia il mio lavoro da otto anni. Ad essere onesti, non ci penso tutto il tempo, ma non lo do per scontato perché è davvero prezioso.»

Ti senti una leggenda del Liverpool?

«No, sono sicuro di esserlo! A parte gli scherzi, oggi mi alleno, mi preparo e gioco. E, una volta a casa, ripongo tutta la mia attenzione sulla mia famiglia. Quindi, non ho davvero il tempo libero di sentirmi una leggenda.»

Quanto è stato complicato affrontare l’incertezza sul tuo prolungamento di contratto? Hai pensato davvero di andartene?

«Alla fine è stata una vera risorsa perché ho avuto la migliore stagione della mia vita per le statistiche. La possibilità che questa fosse la mia ultima stagione qui potrebbe avermi dato il desiderio di sfruttarla al meglio e di dare tutto per vincere questo titolo che avevo promesso. Andarmene era una possibilità, sì. È stato anche un po’ strano, stavamo davvero lavorando molto duramente in questa stagione e c’è stata questa trattativa che non è stata semplice. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene: siamo campioni e resto altre due stagioni.»

Libri e documentari ti aiutano a essere un calciatore migliore?

«Una persona migliore soprattutto. E da lì, poi, un calciatore migliore. Perché questo modo di nutrire il mio cervello, il mio apprendimento, mi permette di essere meglio in sintonia con il mio sport, con la mia vita. È stato durante la mia stagione a Roma che ho iniziato a leggere un bel po’. Mi ha aperto gli occhi su molte cose. Diventando più ricchi in termini di conoscenza, acquisiamo fiducia, capiamo meglio le situazioni, impariamo a mettere certe cose in prospettiva mentre siamo ancora più concentrati su ciò che stiamo facendo. E più impariamo, più vogliamo imparare. Sentivo che stavo cambiando, e così anche nelle prestazioni sul campo».

Sui social network, ti vediamo regolarmente visitare le scuole, con squadre di ragazzi e ragazze…

«Lo faccio perché ne ho voglia. Nessuno mi obbliga a farlo. E, quando sono con i bambini, non calcolo il tempo, posso passare anche ore con loro divertendomi, consigliandoli. Penso che sia importante in generale non vivere in una bolla, ed è probabilmente ancora più importante a Liverpool, dove queste persone sono davvero legate al club».

Quando sei arrivato, ti consideravano un buon attaccante, ma non capocannoniere europeo…

«Alla Roma ero più in un’ala. Quel famoso anno a Roma (2016-2017), ero in un ristorante con il mio agente e mi disse: “Se vai da un’altra parte, sono sicuro che un giorno sarai in grado di vincere il Pallone d’Oro”. Io pensavo fosse pazzo. Ma questo ha innescato qualcosa in me, volevo vedere, anche io, qualcosa in più da me stesso. E ho iniziato a leggere cose sullo sviluppo umano.»

Che ruolo ha giocato Jürgen Klopp in questa evoluzione?

«Il Liverpool stava costruendo una buona squadra e i diversi pezzi sono arrivati al momento giusto. Me, Mané, Firmino, Van Dijk e Alisson. C’era più un’alchimia che permetteva a tutti di crescere. C’è stata tensione a volte con Mané, ma non credo abbia influito sulla squadra. Fuori dal campo non eravamo amici, ma ci siamo sempre rispettati».

Parlaci di questa stagione con Arne Slot. La partenza di Jürgen Klopp ha lasciato timori di un vuoto enorme…

«Non mi aspettavo di vincere così in fretta. A luglio, Arne è venuto da me chiedendomi di essere un esempio per gli altri giocatori. Gli ho detto di non preoccuparsi, perché sono così anche fuori dal campo. Mi ha detto quello che si aspettava da me. Arne è molto diretto, ci ha portato di nuovo la competizione con noi stessi e gli altri compagni, mentre con Jürgen eravamo forse adagiati in una zona di comfort».

Pensi che il fallimento in Champions sia inaccettabile nella corsa al Pallone d’Oro?

«Non è nelle mie mani ma, ovviamente, un giorno vorrei vincere il Pallone d’Oro per la mia gente. Quando vieni da un villaggio in Egitto, da bambino, è difficile sognare il Pallone d’Oro. È stato quando sono arrivato a Liverpool che ho iniziato a pensare che, forse, un giorno… Ma se non lo vinco, la mia carriera sarà comunque ricordata con successo. Ho solo 32 anni, diversi vincitori negli ultimi anni sono stati trentenni. Quindi, chi lo sa? E poi, la prossima stagione promette di essere emozionante con la difesa del titolo in Premier e la Champions League. Voglio vincere tutto».

