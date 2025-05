Rocchi a Open Var con l’audio del fallo di Simeone: «sgambetta il difensore e ci cade sopra»

Open Var direttamente a Lissone (centrale operativa arbitri) e direttamente con Gianluca Rocchi designatore arbitrale e quindi responsabile di quello che avviene in Serie A.

Mostrano l’intero filmato della revisione. Revisione certosina. Il rigore c’era, sarebbe stato confermato. Andando però a ritroso nell’azione, ecco il fallo di Simeone su Circati. Per loro è fallo.

«Prima sgambetta da dietro il difensore e poi ci cade sopra, la palla la prende il difensore che gli sta dietro e poi non riesce ad andare a prendere la palla».

Rocchi commenta così:

«Revisione fatta veramente bene, dimostrano di aver capito la via procedurale. Prima vanno sul rigore che era da concedere senza discussioni. Molto bravi nella ricerca del fallo nell’azione, a Doveri propongono revisione in maniera corretta a Doveri. Si percepisce la tensione che c’è in campo, riceviamo critiche com’è normale. Ma i ragazzi riescono a rimanere freddi e lucidi. Questa clip è molto esplicativa. Si è lavorato molto bene sia dal punto di vista procedurale che dal punto di vista tecnico».

«In campo l’arbitro è molto istintivo, non pensi tanto, sei molto concentrato sull’evento, sai che nei minuti finali le tue decisioni pesano di più. Il discorso, l’indicazione, soprattutto da gennaio è stata: “diamo rigori importanti” non ci possiamo permettere mezzi rigori e mezze decisioni».

Secondo noi del Napolista, invece, quello non è mai fallo.

Altro episodio: il fallo di mano di Balogh su cross di Politano, effettivamente il braccio è congruo in caduta.