Raspadori: «In gare come questa, se riesci ad andare avanti di due gol e chiudere la partita, hai più certezze»

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori nel post partita col Genoa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Rai

Le parole di Raspadori

«Abbiamo giocato una partita molto buona, preparata bene. Volevamo fortemente i tre punti, quindi da un certo punto di vista sono due punti persi. Ma allo stesso tempo, è anche un punto guadagnato. Siamo consapevoli di essere ancora davanti in classifica e che tutto è ancora nelle nostre mani. Ora ci restano due finali da giocare: prima erano tre, adesso ne mancano due, e dobbiamo fare tutto il possibile per provare a vincerle entrambe. È chiaro che servono due vittorie. Abbiamo probabilmente sprecato il jolly del pareggio, quindi ora ogni partita va affrontata con la massima determinazione»

Come gestirete la pressione? «Esattamente come abbiamo fatto finora. Il modo in cui abbiamo lavorato e preparato le partite ci ha portato fin qui, quindi non c’è bisogno di cambiare nulla. Dobbiamo solo recuperare le energie e affrontare le prossime sfide con lo stesso entusiasmo».

Dovevate fare il terzo gol? «Sono d’accordo con quello che dici: abbiamo creato tante occasioni. In gare come questa, se riesci ad andare avanti di due gol e chiudere la partita, hai più certezze e affronti il finale con più lucidità e meno frenesia. Avremmo potuto segnare il terzo gol, sì. Detto ciò, abbiamo comunque fatto un’ottima partita»

Era tanto che non prendevate gol «È vero, ultimamente non subivamo gol e oggi ne abbiamo presi due, quindi qualcosa potevamo fare meglio. Ma dobbiamo analizzare le cose positive e capire che non possiamo più lasciare punti per strada. Ci restano due partite fondamentali per provare a realizzare il sogno di tutti. Infine, è importante ricordarci che è tutto nelle nostre mani. Siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo, ci stiamo preparando bene e dobbiamo continuare su questa strada. Recuperare energie, affrontare le partite con la stessa intensità e darci forza a vicenda.

Per vincere un campionato serve il contributo di tutti. Certo, fa piacere essere d’aiuto alla squadra, ma non dipende solo da me o da un singolo episodio. C’è un lavoro importante anche in fase difensiva, un impegno collettivo. Mancano poche partite, ogni dettaglio fa la differenza. Anche oggi, forse, sono stati i dettagli a farci perdere due punti. Dobbiamo trasmetterci entusiasmo e consapevolezza: questi sono momenti che non sappiamo quante volte potremo vivere nella nostra carriera, quindi dobbiamo goderceli e viverli al massimo».

