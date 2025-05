«Raspadori favorito su Neres. L’unica novità è il ritiro pre-partita» (Sky Sport)

Le ultime notizie del Napoli le fornisce Massimo Ugolini in collegamento con Sky Sport.

«Non dovrebbero esserci novità. Raspadori è favorito, dovrebbe giocare lui e Neres partire dalla panchina. Scelta conservativa di Conte, il Napoli si schiererà col modulo dell’ultimo periodo, il 4-4-2, con Olivera centrale che sostituirà i vari infortunati in difesa (ossia Buongiorno e Juan Jesus), Gilmour in luogo di Lobotka».

Ugolini prosegue:

«Alle 14.30 parla Conte. Non ci dovrebbero essere grandi novità di formazione. Ce n’è una. Stasera ci sarà il ritiro pre-partita, non è mai accaduto quando si gioca alle 20.45. Antonio Conte potrebbe essere il primo allenatore a vincere con tre squadre diverse. Con i dovuti scongiuri, c’è un’atmosfera da grande impresa. Atmosfera diversa da due anni fa, quella fu una cavlacat trionfale, questa è estenuante da tutti i punti di vista».

L’Inter punta Raspadori ma il Napoli spara alto: la trattativa potrebbe riguardare anche Frattesi (Tmw)

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, si sofferma su un possibile scambio Raspadori-Frattesi tra Inter e Napoli. Frattesi per Raspadori ma, secondo Ceccarini, gli azzurri sparano alto l’attaccante italiano.

Scrive il direttore di Tmw:

“L’Inter è in continuo movimento e sta cercando di stringere i tempi per piazzare subito il primo acquisto per il Mondiale per club. In questi giorni è aumentata sempre più la fiducia per poter chiudere presto l’operazione Luis Henrique con il Marsiglia ma il lavoro di Ausilio è a 360 gradi. I nerazzurri sono operativi anche su altri reparti. In attacco l’Inter cambierà molto.

Arnautovic e Correa a fine stagione saluteranno e un’alternativa di un certo livello serve sicuramente. Ci sono diverse opportunità ma negli ultimi tempi si è aggiunta anche un’altra ipotesi. L’Inter infatti sta sondando il terreno per Zirkzee. La sua esperienza al Manchester United non è stata finora esaltante e quindi il club inglese potrebbe valutare anche alcune offerte. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito magari anche oneroso con diritto di riscatto. Tutto dipenderà dalla volontà del Manchester United. Un altro nome tornato in orbita è quello di Raspadori, che ha caratteristiche molto duttili. La valutazione che ne fa il Napoli è molto alta ma in questa operazione i discorsi nel caso potrebbero essere allargati anche a Frattesi, che da tempo piace agli azzurri”.

Raspadori fa volare anche Lukaku, a Parma la terza gara consecutiva col nuovo tandem (Gazzetta)