Raspadori: «Risultato dell’Inter? Ci isoleremo. Sono le ultime partite in cui c’è più pressione.

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della partita contro il Parma al Tardini che può valere lo scudetto. Nel frattempo a San Siro, l’Inter gioca contro la Lazio.

Raspadori: «Ogni partita l’abbiamo approcciata allo stesso modo. Non avrebbe senso cambiare oggi»

Raspadori, quali sono le sensazioni?

«Penso he non si possa che essere felici, ci siamo preparati nel migliore die modi e non vediamo l’ora di scendere in campo».

Vuoi sapere il risultato dell’altra partita? «Ci isoleremo, sappiamo che è una partita importante per tutti, per noi, per loro e per chi giocherà per salvarsi. Sono le ultime partita in cui c’è più pressione ma è il bello di questo sport».

Nello spogliatoio qual è il clima? Cosa vi dite? «Penso che sono le cose che ci diciamo a inizio anno, ogni partita l’abbiamo approcciata allo stesso modo, un modo che ci ha portato oggi a giocare quello che ci stiamo giocando. Non avrebbe senso cambiare oggi».

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com, si sofferma su un possibile scambio Raspadori-Frattesi tra Inter e Napoli. Frattesi per Raspadori ma, secondo Ceccarini, gli azzurri sparano alto l’attaccante italiano.

Scrive il direttore di Tmw:

“L’Inter è in continuo movimento e sta cercando di stringere i tempi per piazzare subito il primo acquisto per il Mondiale per club. In questi giorni è aumentata sempre più la fiducia per poter chiudere presto l’operazione Luis Henrique con il Marsiglia ma il lavoro di Ausilio è a 360 gradi. I nerazzurri sono operativi anche su altri reparti. In attacco l’Inter cambierà molto.

Arnautovic e Correa a fine stagione saluteranno e un’alternativa di un certo livello serve sicuramente. Ci sono diverse opportunità ma negli ultimi tempi si è aggiunta anche un’altra ipotesi. L’Inter infatti sta sondando il terreno per Zirkzee. La sua esperienza al Manchester United non è stata finora esaltante e quindi il club inglese potrebbe valutare anche alcune offerte. L’idea sarebbe quella di proporre un prestito magari anche oneroso con diritto di riscatto. Tutto dipenderà dalla volontà del Manchester United. Un altro nome tornato in orbita è quello di Raspadori, che ha caratteristiche molto duttili. La valutazione che ne fa il Napoli è molto alta ma in questa operazione i discorsi nel caso potrebbero essere allargati anche a Frattesi, che da tempo piace agli azzurri”.