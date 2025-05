Raphinha: «Stavo per giocare con l’Italia l’Europeo nel 2021, ma il passaporto non è arrivato in tempo»

L’esterno del Barcellona Raphinha stava per giocare con l’Italia l’Europeo 2020 (poi disputato l’anno successivo causa Covid), poiché ha origini italiane da parte del padre. Poi, però, il passaporto non è arrivato in tempo e, di conseguenza, ha scelto di giocare con il Brasile.

Alla giornalista Isabela Pagliari sul suo canale YouTube ha raccontato:

«Ero vicino ad accettare la convocazione dell’Italia. Sarei dovuto andare a Euro 2020, quando hanno vinto. Ero praticamente pronto. Ma il passaporto non è arrivato in tempo, per fortuna. I calciatori della Nazionale italiana mi chiamavano: Jorginho, anche lo staff mi aveva spiegato il progetto, mi avevano colpito. Ma allo stesso tempo, avevo ancora una piccola speranza di poter indossare la maglia del Brasile».

🚨🇮🇹 Raphinha: “I was close to accepting Italian national team call!”.

“I was supposed to go to the Euro they won in 2020. I was basically set to go. So luckily, since the passport didn’t come through”, told @isabelapagliari.

