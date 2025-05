"Il Napoli vorrebbe giocare di venerdì "sfruttando" il successivo sabato per smaltire in un giorno festivo i festeggiamenti del probabile scudetto".

Lega Serie A, ha vinto ancora il Napoli: si gioca venerdì

Si giocherà venerdì quindi. Da un lato Como-Inter e dall’altra Napoli-Cafgliari, le ultime sfide scudetto.

Napoli e Inter attendevano di scoprire il proprio destino e chi vincerà lo scudetto. A stabilire la data dell’ultima giornata di campionato è stato il Consiglio della Lega Serie A che si è riunito questa mattina alle 9. Per due ore non è stata presa alcuna decisione e il Consiglio è stato anche sospeso.

“Si litiga sulle date, il consiglio di Lega è stato subito sospeso. Da capire quando ripartirà, ma è chiaro che non ci sia un’unità di intenti tra vertici e squadre coinvolte nelle decisioni”. Ha scritto la Gazzetta.

Napoli in prima fila per giocare venerdì: “In prima fila – seguendo banalmente la classifica attuale della Serie A – c’è il Napoli, che vorrebbe giocare di venerdì “sfruttando” il successivo sabato per smaltire in un giorno festivo i festeggiamenti del probabile scudetto”.

“Poi c’è l’Inter, che chiede a gran voce di giocare la sfida di Como giovedì. E la logica è chiara: con la finale di Champions in programma il sabato successivo, la dirigenza nerazzurra – portando avanti il nome dell’Italia in Europa – pretende di essere ascoltata”.

Le tv vorrebbe giocare venerdì. Il Consiglio di Lega è aggiornato alle 11.