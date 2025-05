Portanova: «Dopo esserci menati in campo per tutto il primo tempo Ibrahimovic mi disse ‘Porta, da adesso in poi io e te amici’»

er oltre un decennio ha lottato con i migliori attaccanti di Serie A, difendendo prima il Siena, poi il Bologna e infine il Genoa. Un compito portato avanti negli anni con serietà, grinta e passione, elementi che gli hanno fatto guadagnare anche la stima degli avversari. Daniele Portanova ha passato una vita intera tra contrasti, tackle e anche qualche gol, che per un difensore centrale non guastano mai.Più di 300 presenze nella massima serie, che si sommano ad altri 200 gettoni tra Coppa Italia, Serie B e C.

In una lunga intervista a TvPlay il difensore ha raccontato un episodio accaduto tra lui e Ibrahimovic quando accaduto del 2004 dopo il suo arrivo a Siena. Ibra è appena arrivato alla Juve e si gioca Siena-Juventus al Franchi:

«Ibra è stato una persona corretta. Io e lui siamo amici-non amici, cioè nel senso che siamo diventati i migliori amici calcistici senza mai conoscerci, senza mai sapere l’uno della vita dell’altro. Tutto è iniziato perché dal primo anno suo in Italia, quando è stato alla Juve, in una partita Siena-Juve nel primo tempo ci siamo menati tutti e due, una cosa imbarazzante.

Io penso di avere dato più cazzotti, lui pure eh, cioè non è che si nascondeva. Fino a quando finisce il primo tempo, poi lui rientra nel secondo e mi dà la mano, e mi dice: ‘Porta, da adesso in poi io e te amici’. E io ho detto: ‘Questo è malato di testa’. Perché ci siamo menati fino a cinque minuti fa, naturalmente nessuno si tirava indietro. Lui mi faceva: ‘Tu uomo, tu uomo’. Tutta la carriera lui mi ha abbracciato e mi rispettava, tutta la carriera. È bastato un mezzo tempo a menarsi dal 1′ al 45′, tutti e due a insultarci, a menarci, e poi ci abbracciavamo per i restanti 10 anni carriera…».