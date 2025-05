Piccola guida per la felicità: pensate se Arnautovic giocasse nel Napoli (buona settimana)

Uno nella vita – è una lezione sempre inesausta – dovrebbe sempre indossare i panni altrui. Cosa avrei fatto al suo posto? Come avrei reagito? Come mi sarei sentito? È un esercizio importante, aiuta a riparametrare la propria esistenza in relazione al mondo. Ebbene: stamattina, mentre pensate – perché siete in tanti, non vi nascondete – a quanto Lukaku non sia l’attaccante che serviva al Napoli per lottare per lo scudetto (sic), andate oltre. Traslatevi nei panni di un tifoso dell’Inter, che ieri al minuto 93 della penultima giornata scudetto ha visto ciò:

Il compito a casa, per questo lunedì così faticoso, è dunque il seguente: pensa ad avere Arnautovic, lì in attacco. E fare un passo oltre, come suggerisce uno su X: pensa se non fosse stata Inter-Lazio ma Nacional Medellin di Pablo Escobar contro América di Cali del cartello degli Orejuela.

Arnautovic ha sbagliato il gol del probabile scudetto dell’Inter ciccando un pallone facile facile a mezzo metro dalla porta. Peraltro non è la prima volta che produce imprese del genere. Ricordiamo – a spanne – le seguenti:

Inter – Bologna (Coppa Italia, 20 dicembre 2023): ottavi di finale, sul punteggio di 0-0, Arnautovic riceve un assist da Asllani. Invece di servire Lautaro, libero, tenta un dribbling e conclude a lato.

Inter – Hellas Verona (Serie A, 6 gennaio 2024): il suo capolavoro, fino a ieri sera. Entrato al 73′, prima perde il pallone che porta al pareggio del Verona. Poi, in un’azione confusa, respinge involontariamente sulla linea un tiro che sarebbe finito in gol destinato in rete, salvando di fatto la porta avversaria. E infine al 92′, a un metro dalla porta, manca il gol di testa su un cross di Acerbi. Vi ricorda qualcosa?

Inter – Atlético Madrid (Champions League, 20 febbraio 2024). Subentrato a Thuram, spreca due nitide occasioni davanti a Oblak, una delle quali criticata da Michael Owen per un presunto tentativo di “no-look”.

Inter – Atalanta (Serie A, 31 agosto 2024). In soli dieci minuti spreca tre facili occasioni da gol, tra cui una a un metro dalla porta colpita con la coscia.

Inter – Monaco (Champions League, 31 gennaio 2025). Entrato al 63′, sbaglia due gol clamorosi: uno calciando alto sopra la traversa di sinistro e l’altro mancando un colpo di testa a porta vuota.

Buona settimana.