Per Lobotka trauma distorsivo alla caviglia: è in dubbio per il Genoa

Il comunicato del Napoli sulle condizioni dello slovacco. Sky: «Non ci sono fratture, né lesioni, in genere servono dieci giorni per recupere»

Comunicato dell’Ssc Napoli sulle condizioni di Lobotka, uscito infortunato durante la partita con il Lecce:

“Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.

Il centrocampista sarebbe in dubbio per la prossima partita contro il Genoa. Il commento di Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno:

«Non ci sono fratture, né lesioni. Adesso, difficile fare una valutazione, in genere dieci giorni per recupere. Aspettiamo i prossimi giorni per valutare. Ovvio che è in dubbio la sua presenza per il Genoa. Ha bisogno dei giusti tempi di recupero, in genere 7-10 giorni».

Lobotka non preoccupa, e per il finale di stagione Conte spera di recuperare anche Neres (Gazzetta)

Contro il Lecce il Napoli ha dovuto rinunciare a Stanislav Lobotka, uscito nel secondo tempo dopo uno scontro di gioco rimediato nei primi 45 minuti di gara e che ha costretto al cambio Antonio Conte. In attesa degli esami strumentali la Gazzetta dello Sport scrive di un problema meno grave del previsto per lo slovacco, il quale dovrebbe recuperare per il match al Maradona contro il Genoa.

“Il Napoli è rientrato da Lecce con un altro acciaccato eccellente: Lobotka ha accusato una distorsione a una caviglia, ma non dovrebbe essere grave. Degli infortunati recenti, invece, per Buongiorno e Juan Jesus la stagione è già finita”.

ilnapolista © riproduzione riservata