Per Conte lo scudetto a Napoli sarebbe il capolavoro della carriera, ha preso il Napoli in mezzo ai calcinacci

Per Conte lo scudetto con questo Napoli sarebbe il capolavoro della sua carriera (Corsport)

Conte ovviamente. Fortissimamente Conte. A un passo da quella che sarebbe un’impresa: conquistare lo scudetto con questo Napoli. Manca però ancora un ultimo passo che non è per nulla facile: battere il Cagliari.

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

L’idea finale è che Conte avrà compiuto il vero capolavoro della sua già trionfale carriera, se riuscirà a tagliare il traguardo davanti all’Inter. Intanto perché il Napoli, per rosa e potenza, qualità e quantità, è di certo inferiore all’Inter. Basti pensare che gli azzurri hanno il quinto attacco del campionato insieme con la Fiorentina, ma il suo tecnico ha bilanciato creando la miglior difesa d’Italia e la seconda d’Europa. Dicevamo: in mezzo ai calcinacci di dieci mesi fa, con la squadra reduce da un decimo posto a -41 dall’Inter, Conte è partito dalla ricostruzione dell’anima e dei corpi, restituendo al gruppo convinzione, personalità, mentalità. Senza Zielinski e Osimhen, e dopo aver spento la voglia di andare di Anguissa, Di Lorenzo e Lobotka, a gennaio s’è ritrovato primo. Puntando sull’organizzazione, la regolarità, l’equilibrio, la capacità di assorbire i colpi e di reagire a qualsiasi difficoltà. Poi, però, arriva il mercato: Kvara va al Psg e il Napoli, capolista e nel momento di maggiore convinzione collettiva, perde la sua stella. E insieme imprevedibilità, fantasia e talento senza un sostituto in grado di colmare la voragine.

Pedullà: «Conte comunicherà a De Laurentiis che ci sono pochi margini per continuare»

Venerdì sera il Napoli si gioca lo scudetto, ma uno dei temi più caldi nell’ambiente partenopeo è sicuramente quello legato al futuro di Antonio Conte. Il tecnico pugliese resta o va via?

Da ciò che emerge, l’ex Ct della Nazionale è il primo nome sulla lista della Juventus – che molto probabilmente non confermerà Igor Tudor – e potrebbe tornare a Torino durante l’estate. De Laurentiis, dal canto suo, non vuole farsi trovare impreparato ed ha già sondato un profilo altisonante per la panchina azzurra, Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli li riporta il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, nell’ultimo video postato sul suo canale Youtube.

«Possiamo dire che è il candidato numero 1 per il futuro della Juventus», afferma Pedullà riferendosi all’attuale condottiero del Napoli. «Una data chiave sarà il 15 giugno, dove ci saranno le decisioni di John Elkann. De Laurentiis si è cautelato con Max Allegri, incontrato pochi giorni fa a Roma», aggiunge.

«Le alternative per la Juventus sono flebili come Mancini e Pioli. La prossima settimana Conte e De Laurentiis parleranno ed il tecnico comunicherà al presidente azzurro che ci sono pochi margini per continuare. Si potrebbe dire “Ma De Laurentiis potrebbe tenerlo fermo?”, ma con i contratti così onerosi dubito lo possa fare perché sarebbe un danno a sè stesso. Salvo ripensamenti di Conte, perció ad oggi attendiamo, la storia col Napoli va verso la fine», riferisce il noto giornalista.