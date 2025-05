I giocatori del Napoli già sanno che il prossimo allenatore sarà Allegri (Tuttosport)

Il quotidiano Tuttosport, a firma del sempre informato Stefano Salandin, oggi apre con la prima pagina: “Juve-Napoli, il Conte Max”. Il succo è che Conte tornerà alla Juventus e che De Laurentiis non si è fatto trovare impreparato, come avvenne con Spalletti, e alle porte c’è Allegri tecnico da lui sempre stimato e che il produttore cinematografico avrebbe voluto portare a Napoli già anni fa quando poi la mancata Champions indirizzò la scelta su Spalletti.

Scrive Tuttosport:

Poi ci saranno modo e tempo per sistemare anche questo divorzio (tra Conte e il Napoli, ndr) per le cui pratiche si è già portato avanti. Perché Adl è uomo di grande intelligenza e impara in fretta: guai a ripetere le dinamiche spallettiane sia in termini di addio sia, soprattutto, in termini di scelta del sostituto. Basta casting, basta salti nel buio: stavolta il presidente va sul sicuro e da qualche settimana la sua scelta è indirizzata verso Massimiliano Allegri, il tecnico che stima da tempo (lo avrebbe già voluto ingaggiare prima dello stesso Spalletti) e che adesso è pronto a ripartire, con il fidato e stimato ds Giovanni Manna, dal Napoli In questi giorni romani, tra una puntata al Foro Italico per gli Internazionali d’Italia e una chiacchierata con gli amici del calcio, Max ha avuto modo di incontrare di nuovo De Laurentiis per ribadire gradimento, intenzioni e definire maggiormente nei dettagli il prossimo accordo.

Le voci, peraltro, si rincorrono e si accavallano al punto che alcuni giocatori azzurri hanno riferito ai loro entourage come negli ambienti societari si parli già del prossimo arrivo di Allegri a Castelvolturno, mentre su Conte ci sono ormai pochi dubbi riguardo al suo ritorno in bianconero.

Allegri ha incontrato De Laurentiis a Roma con la “scusa” degli Internazionali di tennis (Pedullà)

Il campionato sta per concludersi e, come abbiamo largamente scritto, sono poche le possibilità che Antonio Conte resti sulla panchina del Napoli, anche dopo la vittoria eventuale dello scudetto. Per il Napoli si è parte la pista che porta a Massimiliano Allegri, e proprio di questo Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha scritto sul proprio sito:

“Massimiliano Allegri resta il candidato più autorevole per la panchina del Napoli in caso di addio ad Antonio Conte. Dopo quanto raccontato da Michele Criscitiello in relazione alla soluzione Allegri già il 6 aprile, confermiamo la traiettoria dello scorso 9 maggio quando vi raccontammo il retroscena del contatto De Laurentiis-Allegri nella primavera del 2021: Max stava aspettando la Juve e il Napoli avrebbe poi virato (con successo su Allegri). Ora, al netto di qualsiasi smentita, possiamo aggiungere che Allegri ha incontrato De Laurentiis a Roma con la “scusa” degli Internazionali di tennis. L’allenatore ha dato la sua disponibilità, adesso bisognerà aspettare che De Laurentiis incontri Conte per parlare di futuro, anche se Antonio – parole di ieri comprese – ha fatto capire di essere stanco. L’opzione Juve lo attirerebbe non poco, stavolta i portoni sarebbero aperti – apertissimi – rispetto alla scorsa primavera quando i bianconeri avevano già scelto (da mesi) Thiago Motta. La Juve avrà una riunione operativa entro le prime due settimane di giugno: c’è stima verso Tudor, ma se dovessero esserci margini per Conte stavolta il club andrebbe fino in fondo. Pronto ad aprire due tavoli di lavoro con il Napoli, quello per l’allenatore e quello per Osimhen: quest’ultimo, come già anticipato, ha messo la Juventus in cima alla lista dei suoi desideri”