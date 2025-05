Pedullà: «La separazione tra il Napoli e Conte non è campata in aria. Un nome potrebbe essere Allegri»

Su YouTube: «È possibile che il matrimonio finisca. Allegri fu cercato da De Laurentiis già prima dell’arrivo di Spalletti»

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della situazione a Napoli e della possibile separazione da Conte. Tutto dipende dall’incontro con De Laurentiis, le voci su De Bruyne non sono legate alla permanenza di Conte. In caso di addio di Conte, il nome più probabile è Allegri.

Pedullà: «Adesso con Allegri le cose possono essere cambiate»

Le parole di Pedullà:

«Mi chiedete in 10mila cosa farà Conte. Non lo sanno né Conte né De Laurentiis. Se uno dei due lo sapesse, nel caso specifico Conte, evidentemente aspetterebbe la fine della stagione. Si parleranno, si confronteranno. Possibile che il matrimonio finisca, non è una cosa campata in aria che se non dovessero trovarsi potrebbe anche decidersi di salutarsi a prescindere. La cosa che va chiarità è che il Napoli a prescindere sta facendo mercato. Sbagliato il concetto il Napoli sta provando per De Bruyne perché sarebbe il messaggio da mandare a Conte. Il Napoli ci sta provando, ha una lista importante di attaccanti come Nunez, David, come i soliti noti, semplicemente perché il Napoli vuole fare una grande squadra a prescindere. Non è che devi accontentare il tuo allenatore attuale con lo zuccherino.

Le cose non cambiano in base agli acquisti, il lavoro di semina è la conferma che il Napoli non vuole ripetere gli stessi errori che aveva fatto quando aveva vinto lo scudetto con Spalletti. Conte sarà al corrente delle cose che il Napoli sta facendo ma non deciderà in base a questo. Deciderà in base ad altre cose che vedranno De Laurentiis e l’allenatore parlando. Si tratta di una partita aperta, non sarebbe sorprendente se andasse. La domanda è: chi potrebbe arrivare al Napoli se andasse via Conte? Sono stati fatti tanti nomi. Credo che un nome potrebbe essere cavalcato è quello di Massimiliano Allegri.

È stato accostato a tanti club, almeno due o tre in Italia nell’ultimo mese. Allegri è lo stesso allenatore che durante l’anno sabbatico, che poi furono due, due di Allegri e due di Spalletti, fu cercato da De Laurentiis prima che andasse da Spalletti. Non ci furono gli accordi in quella situazione perché Allegri aveva altre idee e probabilmente pensava che Agnelli lo avrebbe richiamato per la Juventus. Adesso le cose possono essere cambiate, perché Allegri ha voglia di ripartire.

Un nome che al Napoli piace è anche quello di Pioli. Gli aspetti fiscali qui fanno la differenza. Nel senso che qui la Roma aveva cercato concretamente Pioli però i benefici fiscali quando stai allenando in Arabia sono i benefici fiscali che tu devi mantenere per un determinato periodo, altrimenti, ritornando a lavorare in Italia, rischieresti di perderli.

Questi sono i nomi. Allegri va tenuto in considerazione, Pioli piace ma bisogna aspettare l’incontro che ci sarà tra Conte e De Laurentiis».

ilnapolista © riproduzione riservata