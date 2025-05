La permanenza di Conte a Napoli non dipende dall’arrivo di De Bruyne ma dal progetto di De Laurentiis

Lo riferisce Luca Marchetti a Sky Sport: «Conte ha fatto un discorso di progettualità. Bisogna capire se la progettualità che ha in mente va d’accordo con quella di De Laurentiis»

Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, a Sky Sport parla della situazione Napoli, del futuro incontro tra Conte e De Laurentiis e della possibilità che De Bruyne sbarchi al Napoli.

La permanenza di Conte a Napoli dipende dal progetto di De Laurentiis

Le parole di Marchetti:

«Conte non dipende dai risultati. Il fatto che possa vincere o meno il campionato non sposta la grande qualità del lavoro che Conte ha portato a Napoli in questa stagione. Il grande salto che è riuscito a far fare soprattutto d mentalità. C’è da fare un ragionamento sicuramente insieme a De Laurentiis, insieme al direttore sportivo Manna».

«Al netto di quello che sono le intuizioni del Napoli sul mercato. Se lo prendono o no De Bruyne non possiamo saperlo. Ma ci stanno provando, è evidente che ci sta provando. Noi lo possiamo confermare. Ci sono stati contatti, delle chiacchierate. C’è una forte concorrenza, c’è il Liverpool ma il Napoli c’è. Già si sta parlando di formula contrattuale, un contratto lungo magari due anni, un anno più opzione per il secondo. Questo ti dà il tenore delle volontà del Napoli per la costruzione della squadre del prossimo. Arrivi o meno non posta le convinzioni di Conte. Lui è troppo intelligente per ancorare la sua permanenza a un giocatore soltanto. Lui stesso ne ha fatto un discorso non solo di costruzione di squadra quanto della costruzione di un progetto. La nostra impressione è che a Napoli la progettualità c’è state, c’è e continuerà ad esserci. Bisogna capire se questa progettualità va d’accordo con la progettualità che Conte ha in mente».

ilnapolista © riproduzione riservata