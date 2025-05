Pedullà: «il Napoli farà un mercato fiammeggiante, potrà permettersi di tutto e di più»

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato sul suo canale YouTube:

«Tudor oggi ha comunicato attraverso l’agente che resterà alla Juventus fino al Mondiale per club. L’obiettivo è soltanto uno per la panchina della Juventus (non cita Conte ma è ovvio che si riferisca a Conte, ndr). Non cambierà nulla sull’organigramma della Juventus malgrado voci che riguardano solo il millantato».

Pedullà prosegue:

«Durante questa straordinaria festa del Napoli, De Laurentiis ha confermato lo scenario prospettato il 7 maggio legato a De Bruyne con la visita della moglie che intanto ha preso casa. Contratto biennale, con precedenza al Napoli. Mertens e Lukau hanno fatto da apripista. Per me è un acquisto straordinario. Non ha 38 anni e Pedro ha dimostrato che anche a 38 anni si può fare la differemza. Troverà McTominay.

Il mercato del Napoli sarà fiammeggiante. Il Napoli avrà una risorsa economica tale che potrà permettersi di tutto e di più.

Sull’allenatore della Juventus ci vuole molta calma. Adl ha annunciato De Bruyne. Jonathan David è da sbrogliare».

Ha detto Pedullà:

«Leggo notizie provenienti dalla festa di Napoli che è stata una festa fantastica. La parola d’ordine era: “non turbiamo la festa, durante la festa non si parla di mercato”. Alcune cose ve le ho dette nei passaggi precedenti, cosa vorreste aspettarvi oggi? Che Lukaku dicesse “mi dispiace che Conte vada via?”. Oppure che Oriali facesse ragionamenti del tipo “mi dividerò da Conte”, perché questa è la chiave di lettura? Oggi è festa e bisogna festeggiare, non bisogna parlare di futuro. Il Napoli è reduce da un anno straordinario, domani si andrà dal Papa, arriveranno i tempi e i momenti».