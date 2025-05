Ugolini: «Martellamento su Conte per farlo restare, anche Di Lorenzo oltre a Lukaku e Oriali»

Ora la domanda è: il bagno di folla di oggi potrà far cambiare idea ad Antonio Conte?

Da studio ricordano che Oriali e Lukaku hanno detto: “speriamo che Conte resti a Napoli. Stiamo provando a convincerlo”.

Massimo Ugolini: «Ieri le percentuali sarebbero state 80-20, 80 no e 20 sì. Anche perché ieri abbiamo raccolto indiscrezioni importanti, abbastanza solide. Oggi la percentuale può essere un po’ calata. Perché Conte è rimasto profondamente colpito da quel che ha visto oggi, e tutti stanno facendo un lavoro di martellamento costante per farlo restare. Lukaku, Oriali ma anche Di Lorenzo che sta facendo valere la sua opzione pesante (lui lo scorso anno fu convinto da Conte a restare). È difficile, non mi sbilancio, certamente qualcosa potrebbe essere cambiato dopo questo pomeriggio. Stasera cena a Posillipo, domani incontro con il Papa, e poi l’incontro a Roma in cui Conte presenterà il progetto.

Ugolini ricorda l’incontro romano dopo la visita al Papa

«Incontro in cui Conte illustrerà la sua visione per far crescere il club, non è detto che la sua visione sia così distante da quella della società. I rapporti con De Laurentiis sono ottimi, anche a livello familiare. Questo potrebbe essere fondamentale per vincere resistenze che ventiquattro ore fa sembravano insormontabili. Più no che sì, ma questo pomeriggio, questa atmosfera potrebbero aver intaccato le convinzioni. C’erano almeno 200mila persone».

L’allenatore, volontà abbastanza esplicita, convinto di avere visione troppo distante dal club ha mostrato in questi dieci mesi.

Le cose verranno discusse a Roma. anche se poi Conte e De Laurentiis si sono visto in questi giorni.