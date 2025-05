Parolo: «L’Inter ha l’obbligo di partire forte e mettere pressione al Napoli»

Ferrara a Dazn: «Secondo me oggi se una delle due dovesse andare in vantaggio nell'altro campo un pizzico di pressione in più potrebbe esserci»

Il Napoli scenderà a breve in campo contro il Parma nella penultima giornata di campionato con il fiato dell’Inter sul collo.

Negli studi di Dazn si parla della contemporaneità delle partite in programma questa sera, una contemporaneità decisa per garantire il corretto svolgimento ma che nonostante tuto influenzerà le altre per i risultati in campo.

Luca Paolo insiste: «L’Inter ha l’obbligo di partire forte e mettere pressione al Napoli che ha fatto il campionato con la difesa. Oggi le viene chiesto di fare l’opposto, cioè di andare ad attaccare»

Di questo aveva già parlato questa mattina alla Gazzetta Andrea Stramacioni

Stasera chi avrà più pressione? «Di poco, ma dico Napoli. Siamo in un’epoca in cui si gioca sempre sapendo il risultato dell’antagonista o sapendo che giocherà dopo oggi invece si torna all’antico, con gli aggiornamenti dagli altri campi: la pressione salirà. Immaginate se l’Inter trovasse il gol prima del Napoli o viceversa…».